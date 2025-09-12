Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Universidade Católica homenageia o cardeal D. António Ribeiro

12 set, 2025 - 08:30 • Henrique Cunha

Homenagem ao antigo patriarca de Lisboa e magno chanceler da Universidade Católica, de 1971 a 1998, está marcada para segunda-feira, dia 15.

A+ / A-

A Reitoria da Universidade Católica Portuguesa (UCP) vai homenagear o cardeal D. António Ribeiro, antigo patriarca de Lisboa e magno chanceler daquela universidade, entre 1971 a 1998, numa sessão marcada para a manhã de segunda-feira, dia 15 de setembro.

A sessão, que conta com a participação do atriarca de Lisboa, D. Rui Valério, está marcada para a Sala de Exposições da Universidade Católica.

A intervenção inicial será da reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, seguindo-se uma mesa-redonda, moderada pelo padre José Manuel Pereira de Almeida, em que vão participar os cónegos Álvaro Bizarro e Francisco Tito Espinheira, o padre Peter Stilwell e ainda Maria Luísa Falcão.

O encerramento estará a cargo de D. Rui Valério, magno chanceler da UCP e patriarca de Lisboa.

A entrada é livre, mas sujeita à capacidade de lugares na sala, pelo que a organização agradece o registo de presença.

D. António Ribeiro nasceu no lugar de Pereira, freguesia de São Clemente de Basto, no voncelho de Celorico de Basto. Frequentou o seminário em Braga e foi ordenado sacerdote a 5 de julho de 1953.

A 3 de julho de 1967, foi nomeado bispo auxiliar de Braga e, dois anos mais tarde, passou a bispo auxiliar do Patriarcado. Acabaria por ser nomeado patriarca de Lisboa em maio de 1971.

O Papa Paulo VI fê-lo cardeal no consistório de 5 de março de 1973.

D. António Ribeiro morreu em março de 1998, aos 69 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o c(...)

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Charlie Kirk

Trump culpa "esquerda radical" pelo assassinato de Cha(...)

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória (...)