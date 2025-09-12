Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Universidade Católica homenageia o cardeal D. António Ribeiro

12 set, 2025 - 08:30 • Henrique Cunha

Homenagem ao antigo patriarca de Lisboa e magno chanceler da Universidade Católica, de 1971 a 1998, está marcada para segunda-feira, dia 15.

A+ / A-

A Reitoria da Universidade Católica Portuguesa (UCP) vai homenagear o cardeal D. António Ribeiro, antigo patriarca de Lisboa e magno chanceler daquela universidade, entre 1971 a 1998, numa sessão marcada para a manhã de segunda-feira, dia 15 de setembro.

A sessão, que conta com a participação do atriarca de Lisboa, D. Rui Valério, está marcada para a Sala de Exposições da Universidade Católica.

A intervenção inicial será da reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, seguindo-se uma mesa-redonda, moderada pelo padre José Manuel Pereira de Almeida, em que vão participar os cónegos Álvaro Bizarro e Francisco Tito Espinheira, o padre Peter Stilwell e ainda Maria Luísa Falcão.

O encerramento estará a cargo de D. Rui Valério, magno chanceler da UCP e patriarca de Lisboa.

A entrada é livre, mas sujeita à capacidade de lugares na sala, pelo que a organização agradece o registo de presença.

D. António Ribeiro nasceu no lugar de Pereira, freguesia de São Clemente de Basto, no voncelho de Celorico de Basto. Frequentou o seminário em Braga e foi ordenado sacerdote a 5 de julho de 1953.

A 3 de julho de 1967, foi nomeado bispo auxiliar de Braga e, dois anos mais tarde, passou a bispo auxiliar do Patriarcado. Acabaria por ser nomeado patriarca de Lisboa em maio de 1971.

O Papa Paulo VI fê-lo cardeal no consistório de 5 de março de 1973.

D. António Ribeiro morreu em março de 1998, aos 69 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas