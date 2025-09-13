13 de Setembro em Fátima. “Que a Virgem Maria nos proteja nesta caminhada da vida”

Ainda não são 9h00, mas já alguns se vão juntando em redor da Capelinha das Aparições. Querem estar prontos, sentados nos clássicos pequenos bancos que trazem debaixo do braço. À hora certa arranca o Rosário: o último passo antes da missa presidida pelo bispo timorense D. Norberto Amaral.

Rosa tem 58 anos. Na madrugada de domingo saiu do Porto a pé. Com paragens em São João da Madeira, Águeda, Coimbra e Pombal, chegou finalmente a Fátima: “a primeira noite foi debaixo de chuva torrencial (…) mas com fé a gente consegue”. Veio pela primeira vez há 40 anos e nunca mais deixou de pensar num local que, para si, é sinónimo de “luz” e de “alegria”.

Desta vez Pedro, de 28 anos, não pôde acompanhar a mãe, Rosa, a pé. Ainda assim, decidiu, acompanhado pelo pai, vir até ao Santuário de carro. “Fátima representa muito, mas temos de fazer uma introspeção do que queremos levar daqui (…) caminho, fé, luz, esperança em algo melhor, em que os nossos decisores políticos melhorem a nossa vida”, sublinha com voz emocionada.

“Venho sempre todos os meses dia 12 e dia 13”. Olivia está acompanhada pelo marido. Há 20 anos que vêm mensalmente de São João da Madeira, ficando sempre alojados na mesma pensão – contam à Renascença. “A gente gosta de estar neste sítio, é um sítio sossegado, que dá paz”, onde aproveitam para agradecer e fazer pedidos a Nossa Senhora.

São agora 10h. Como marcado começa a missa. Ouve-se o provavelmente mais famoso cântico de Fátima: “a 13 de maio na Cova de Iria apareceu brilhando a Virgem Maria (…) Avé, Avé, Avé Maria”. O recinto não está cheio, mas, a olho nu, apresenta-se mais composto do que na noite passada na procissão das velas.

O sol que se coloca à direita da Basília de Nossa Senhora de Fátima é acompanhado por uma leve brisa. É o suficiente para que alguns mantenham a meio da manhã os casacos vestidos. Outros estão de manga curta, igualmente confortáveis, enquanto decorre a Eucaristia.

Como é hábito, chegam, entretanto, as contas feitas pelo Santuário: confirmam maior adesão no dia 13 em comparação com o dia 12. São 30 mil os peregrinos esta manhã em Fátima - três vezes o registado na noite da procissão das velas.

Na homília, D. Norberto Amaral repete a receita do dia anterior: mais uma vez cerca de 11 minutos de discurso dedicados exclusivamente às virtudes de Nossa Senhora.“As diversas invocações de santuários ao longo do tempo no mundo testemunham a presença próxima de Maria e manifestam a fé e confiança que os devotos sentem por Ela”, começa por referir o bispo de Maliana (em Timor-Leste).

Falando sempre em português, D. Norberto Amaral deixa solenes elogios a “uma simples Virgem (…) que quando recebeu a notícia de que ia ser mãe do Senhor não se vangloria (…) mas na sua humildade obedeceu: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Vossa palavra”.

Humildade e abandono são as palavras que o bispo timorense destaca nesta intervenção: “o mundo de hoje precisa destas duas virtudes (…) por essas virtudes Deus elevou a Virgem Maria acima de todas as criaturas (…) com simplicidade de coração obedeceu ao que Deus tinha dito”.

Francisco e João Paulo II são citados para salientar a necessidade de recorrer ao olhar misericordioso de Maria, “aquela que nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha, que quando caímos não aceita deixar-nos na terra e leva-nos nos seus braços”. O bispo timorense coloca nas mãos da Mãe de Fátima as crises internacionais, a corrida ao armamento, o desprezo pelos direitos humanos, a falta de alimentos e o desemprego.

“Que a Virgem Maria nos vele e nos proteja nesta caminhada da vida, em conjunto com os peregrinos da esperança, construindo o mundo na paz e na prosperidade” - é o apelo final deixado aos peregrinos por D. Norberto Amaral.

A missa termina já depois das 12h30, com a tradicional “procissão do adeus”. Milhares de lenços brancos despedem-se da imagem de Nossa Senhora que às 12h40 regressa à Capelinha das Aparições.

Antes ainda houve tempo para palavras do bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, essencialmente dirigidas às políticas de imigração: “peçamos pelos nossos governantes, para que tenham a coragem de resistir ao populismo, é preciso defender circuitos para que ninguém seja explorado (…) é preciso criar um ambiente de acolhimento (…) quem se senta ao meu lado, independentemente da cor da pele, da raça, do credo, é meu irmão”.