Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cardeal Parolin rezou este sábado pelas vítimas do Elevador da Glória

13 set, 2025 - 12:26 • Sandra Afonso com Redação

Momento de oração em que o "número 2" da hierarquia do Vaticano esteve acompanhado pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, que o recebeu no local.

A+ / A-
Foto: Sandra Afonso/RR
Foto: Sandra Afonso/RR
Foto: Sandra Afonso/RR
Foto: Sandra Afonso/RR
Foto: Sandra Afonso/RR
Foto: Sandra Afonso/RR

O Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, homenageou, este sábado, as vítimas do acidente no Elevador da Glória, com um momento de oração.

Foi um momento rápido, alguns minutos apenas, em que o cardeal Parolin, que é o "número 2" na hierarquia do Vaticano, esteve acompanhado pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, que o recebeu.

Nenhum dos prelados prestou declarações, mas trocar trocaram cumprimentos com alguns populares.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, acompanhou o momento de oração e homenagem.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 13 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou