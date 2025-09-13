Cardeal Parolin homenageou vítimas do Elevador da Glória

13 set, 2025 - 12:26 • Sandra Afonso com Redação
O Secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, homenageou, este sábado, as vítimas do acidente no Elevador da Glória, com um momento de oração.
Foi um momento rápido, alguns minutos apenas, em que o cardeal Parolin, que é o "número 2" na hierarquia do Vaticano, esteve acompanhado pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, que o recebeu.
Nenhum dos prelados prestou declarações, mas trocar trocaram cumprimentos com alguns populares.
O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, acompanhou o momento de oração e homenagem.