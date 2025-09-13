Fátima em setembro: "Toda a minha gratidão vai estar nesta vela"

Inscritos nestas celebrações há, desta vez, 118 grupos (6.078 peregrinos). A seguir a Portugal, a Polónia é o país mais representado, com mais de mil peregrinos a chegarem ao Santuário nesta data. Seguem-se Espanha e Estados Unidos, e, além dos europeus, há também inscritos da Austrália, da Coreia do Sul (país que alberga a próxima Jornada Mundial da Juventude), do Mali, da África do Sul, da Indonésia, do Vietname ou das Filipinas.

Setembro não é o mês mais forte em peregrinos nas estradas a caminho de Fátima. O mês, que é para muitos de regresso ao trabalho, tem a difícil concorrência de agosto e de outubro, dois tempos-chave no Santuário, que tradicionalmente trazem mais pessoas a entoar orações.

Maria Celeste decidiu, mais uma vez, vir de autocarro saindo de Albergaria-a-Velha. Já está a viver tudo o que a mensagem da Cova da Iria tem para oferecer desde terça-feira. Veio cedo para estar mais tempo num local que “muito ama” e lhe dá “muita paz”. Depositada na fé que carrega entre flores e velas, é em lágrimas que sublinha que “aqui não me dói nada” – já que auxiliada pela Mãe alcança “tudo na vida”.

“Venho agradecer pelo meu trabalho e aproveito para trazer os meus pais”, uma tradição, explica, que mantém “desde pequenina”. Margarida é a primeira a falar nesta conversa com a Renascença , mas, rapidamente, José perde a timidez e avança o que sente sobre Maria, mãe de Jesus, peça centralíssima em Fátima: “ representa a coisa que eu mais gosto no mundo , devido aos problemas de saúde que tive agarrei-me a ela”.

São 19h00 e Margarida, emigrante na Suíça, acompanha o pai, José, à entrada no recinto do Santuário de Fátima. Vêm de Vila Nova de Gaia propositadamente para as celebrações deste fim-de-semana.

Solidariedade no caminho e uma mensagem de Timor

“Toda a minha gratidão vai estar nesta vela, todo o meu amor por Nossa Senhora e por São José, que muito me ajudou para eu conseguir chegar aqui” – é o relato de uma peregrina brasileira que veio a pé desde a zona dos Olivais, em Lisboa. Está há cinco anos em Portugal. Há três veio pela primeira vez a Fátima. Desta vez, fruto de um erro na escolha dos ténis para a longa caminhada, chegou a andar cinco quilómetros com um chinelo num dos pés: situação que ficou resolvida graças à solidariedade ímpar de uma trabalhadora de um café que lhe emprestou uns ténis tamanho 38 – “é o que está no meu pé”, remata em lágrimas de quem, depois de muito esforço, chegou ao destino proposto.

Entre os 10 mil participantes (estimativa do Santuário de Fátima), registam-se a presença de dois cardeais. Além de D. António Marto, bispo-emérito de Leiria-Fátima, está no recinto, a título particular, Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano (um dos homens mais influentes da Cúria Romana).

Quem preside às cerimónias da aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos é D. Norberto Amaral. Bispo de Maliana, em Timor-Leste, é em português que se dirige a todos os que estão no recinto, aguentando, cobertos com casacos, o habitual frio que se faz sentir neste lugar e que tanto contrasta com o calor do dia.

Na celebração da palavra, acesas as velas, é já depois das 23h00 desta sexta-feira, que arranca a homília: “Ele ama-nos e vela pela vida dos seus filhos e filhas, Ele não quer que vivam sem uma direção, sem uma meta certa (…) por isso permite que Maria tenha aparecido aos três pastorinhos (..) para que o mundo fizesse penitência e oração”.

O bispo timorense fala durante 11 minutos, sempre dedicado a Nossa Senhora, “uma Virgem que é cheia de graça”, rainha das virtudes, escolhida por Deus para ser mãe de Jesus e que aceitou tal missão dizendo “eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra”.

D. Norberto Amaral salienta que a oração foi sempre o centro da vida de Maria, a forma como entrava em diálogo com Deus e, por isso, fecha o discurso deixando o apelo aos fiéis: “peçamos à Virgem Maria para que sejamos mais pessoas de fé, esperança, pureza e oração”.