“Leo from Chicago”: documentário do Vaticano revela raízes norte-americanas do Papa Leão XIV

13 set, 2025 - 18:26 • Fábio Monteiro
Um novo documentário do Vaticano vai traçar o percurso de vida do Papa Leão XIV nos Estados Unidos, revelando pormenores pouco conhecidos da sua infância, vocação religiosa e quotidiano enquanto cidadão norte-americano.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Com o título Leo from Chicago, o filme é uma produção do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, em colaboração com a Arquidiocese de Chicago e o Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE). A obra será brevemente transmitida pelos canais de comunicação do Vaticano.
O documentário percorre os bairros de Chicago e outros locais relevantes da juventude de Robert Francis Prevost, atual Papa Leão XIV, com destaque para a casa de família em Dolton, os centros dirigidos pelos agostinianos, a Catholic Theological Union, a Universidade de Villanova e a cidade de Port Charlotte, na Florida.
“Leo from Chicago” apresenta um retrato profundo e inédito do homem que, desde 8 de maio de 2025, lidera a Igreja Católica, com testemunhos dos irmãos Louis Martin e John, além de cerca de 30 pessoas próximas ao Papa.
São abordadas as suas amizades, estudos em Matemática e Teologia, compromisso social, paixão pelo basebol e gosto por música dos anos 60 e 70.
O novo documentário segue-se ao León de Perú, lançado em junho, que se debruçou sobre os anos de missão do Papa em solo sul-americano.