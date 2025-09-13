Papa promove emprego de pessoas com deficiência no Vaticano

O Papa Leão XIV aprovou novas regras que vão promover a inclusão de trabalhadores com deficiência no Vaticano.

A legislação reconhece o princípio de que “a condição de deficiência não exclui a aptidão para o trabalho” e promove a “adoção de medidas adequadas e específicas” para o emprego de pessoas com deficiência em todas as instituições do Vaticano.

A introdução deste princípio emenda, assim, o artigo 14.º do Regulamento Geral da Cúria Romana relativo ao recrutamento e à nomeação de pessoal: a expressão “estado de saúde devidamente comprovado” é substituída por “adequação psicofísica para as funções a desempenhar, certificada pela Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano”.

As novas disposições seguem outras já aprovadas pelo Papa em agosto, que alargou as proteções e os direitos dos funcionários da Santa Sé.