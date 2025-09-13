Secretário de Estado do Vaticano diz que Igreja não se pode limitar ao plano espiritual

O Secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, afirmou este sábado, em Lisboa, que a Igreja Católica não pode limitar-se ao plano espiritual e deve intervir também na esfera cívica e social.

A declaração foi feita no Jubileu das Autoridades, uma cerimónia que reuniu altos representantes da Igreja, do Governo, do Parlamento, da Justiça e das Forças Armadas e de Segurança.

“A Igreja não pode limitar o seu campo de ação apenas ao horizonte espiritual, porque o termo ‘política’ não deve ser entendido no seu sentido restrito de fenómeno partidário–governamental”, disse Parolin.

O cardeal recordou que “política” deriva do grego polis, remetendo para o conjunto de relações que estruturam a convivência humana.

Durante o seu discurso, Parolin destacou os desafios contemporâneos que se colocam à Igreja e à sociedade, incluindo temas como a caridade, a inteligência artificial, a indiferença e a construção da paz.

Referindo-se ao papel das instituições públicas, o cardeal sublinhou a importância do compromisso dos que servem o bem comum: “Este Jubileu das Autoridades Civis constitui um tempo privilegiado de reflexão e de renovação do compromisso para aqueles que se dedicam ao serviço da coletividade nas instituições públicas.”

Parolin evocou ainda os princípios da chamada Economia de Francisco, defendendo uma acção política centrada na justiça social: “Uma boa ação política, favorecendo a justa distribuição dos recursos, pode oferecer um serviço eficaz à harmonia e à paz, tanto a nível social como a nível internacional.”

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, também interveio na cerimónia, apelando ao entendimento entre povos e culturas, com base na mensagem cristã.

Recorrendo à metáfora bíblica da Torre de Babel, afirmou: “Este é o projeto cristão para a sociedade internacional. Este é o compromisso que os diplomatas com que trabalho todos os dias têm com a cidade.”

O encerramento do Jubileu esteve a cargo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, à semelhança de Parolin, citou Santo Agostinho para reforçar a ideia de construção colectiva de uma sociedade mais justa: “Tentamos aprender todos os dias a construir, na Cidade dos Homens, a Cidade de Deus.”