Exclusivo Renascença com número 2 do Vaticano. "Não existem perspetivas de paz no horizonte para a Ucrânia".

Ao cabo de um dia de intensa atividade, o cardeal Pietro Parolin recebe a Renascença no Nunciatura Apostólica de Lisboa "quase no dia seguinte em Roma".

Numa entrevista em italiano, o Secretário de Estado do Vaticano percorre alguns dos principais temas da atualidade internacional em pouco mais de 30 minutos. A esperança está lá, mas o diagnóstico, em muitos planos, é de preocupação e mesmo de crítica dirigida a quem faz a guerra e desloca pessoas.





No início deste Pontificado, vimos um Papa Leão XIV bastante discreto. Vínhamos de um Papa Francisco carismático. O Papa Leão está a investir em questões essenciais da fé, aprofundando a centralidade de Cristo? Fala certamente de paz, mas será esta uma prioridade do Papa Leão, neste estilo algo discreto?

Acho que sim. Cada Papa tem o seu estilo. Nenhum Papa é uma cópia exata de outro. E, por isso, o Papa Leão diferencia-se certamente do Papa Francisco na sua maneira de ser. Mesmo nesta abordagem mais discreta, como lhe chama, deve-se, pelo que percebi, provavelmente, ao seu carácter, que era evidente mesmo antes de se tornar Papa, a nós que o conhecíamos tão pouco. Notámos sempre essa discrição durante os anos em que foi Prefeito do Dicastério para os Bispos.

Mas penso que também se deve a uma escolha, àquele conselho que nos dão sempre quando assumimos um novo cargo, quando iniciamos uma nova tarefa, uma nova função: ouvir, primeiro. Parece-me que o Papa Leão XIV tem esta atitude, isto é, ouvir verdadeiramente, ouvir as várias facetas das questões, para formar a sua própria opinião e, depois, imagino, também para intervir.

Atribuiria isso em parte a esse carácter, certamente. Mas também a esta escolha própria de se introduzir lentamente e de forma aprofundada nas várias temáticas e dossiers, para depois intervir da melhor forma possível.

Quando teremos um primeiro documento dele?

Creio que o primeiro documento do Papa não tardará a chegar. Já ouvi falar de algumas das suas ideias, não sei se são para uma encíclica ou uma exortação apostólica.

O Papa Francisco publicou uma exortação apostólica no início do seu pontificado, desviando-se um pouco, também aqui, da tradição.

E qual seria o tema?

Não sei exatamente o tema, não sei. Certamente que um dos temas que está muito próximo do seu coração é o tema da paz.

Por isso, não sei se ele pretende focar o seu primeiro documento de alguma forma na paz. Acredito que sim. No entanto, não tenho conhecimento de nenhuma questão específica que ele pretenda abordar no seu primeiro documento.

O perfil de cada Papa identifica também as suas prioridades geográficas. Ocorreram diversos atos de violência política nos Estados Unidos. O caso mais recente foi o assassinato de um importante apoiante do presidente Trump.

Como comenta a tensão atual na sociedade americana?

Com grande preocupação, porque se chegámos a esse ponto, mesmo com a dialética e o conflito existentes, há muita discussão sobre polarização no seio da sociedade americana, a todos os níveis, especialmente na política. E acho que essa é uma constatação que se pode fazer tranquilamente por todos os que seguem um pouco os assuntos da América.

Mas com esta polarização já presente chega ao ponto de se traduzir em violência, na eliminação física dos adversários, dos que discordam de quem não pensa como tu, dos que têm ideias diferentes, dos que defendem políticas diferentes, de quem promove outras linhas e conduta, isso é realmente preocupante. É um acontecimento que não nos pode deixar indiferentes.

E como podemos descrever a deportação massiva de migrantes que está actualmente a ocorrer nos Estados Unidos?

A questão dos migrantes é uma grande questão. Tornou-se uma questão estrutural, e ninguém está a tomar medidas para fornecer respostas eficazes. Movemo-nos com mais ou menos retidão de intenção e também há muita politização da questão migratória. E a política usa-a para os seus próprios fins.

Mas ninguém conseguiu encontrar um modelo completo de integração, porque esta é que é a questão.

O Papa Francisco, como se lembram, falava sobre os quatro verbos famosos: acolher, proteger, acompanhar e integrar.

Talvez acolhimento ainda seja mais ou menos voluntário, mas quando se trata de integração...

É preciso juntar muitos aspetos. Porque, por exemplo, tenho visto que uma das questões mais debatidas é a necessidade de força de trabalho na Europa, onde há uma crise demográfica galopante, e, portanto, a Europa já não está em condições de se sustentar sozinha.

A questão da ordem pública, mas também a da solidariedade para com aqueles que fugem não apenas de situações de conflito — porque aqui entramos no campo de refugiados — mas também de situações económicas. Penso em África, por exemplo, sobre a qual tenho um pouco mais de conhecimento. De fato, a pobreza lá também justifica estas coisas.

No entanto, acredito que, no que diz respeito aos Estados Unidos, não podemos adotar uma política migratória que não tenha nenhum sentimento de piedade e compaixão por essas pessoas. E isso leva aos excessos que me parece que aconteceram.

Aos olhos do mundo, os dois americanos mais importantes são provavelmente o Papa Leão XIV e Donald Trump. Será que ser americano poderia dar ao Papa uma influência especial sobre Donald Trump?

É difícil profetizar essas coisas. Creio que o facto de o Papa ser americano poderá também ajudá-lo a ter um diálogo com Trump, certamente que sim. Talvez porque se movam dentro da mesma cultura, a cultura americana. Portanto, na minha opinião, sim, isto poderia fomentar um diálogo, um entendimento. Mas isso ainda terá de ser visto, porque até agora, não houve sinais disso.

As prioridades compreendem-se pelas opções de viagens papais. Ainda sabemos pouco sobre a agenda de curto prazo; a viagem à Turquia para os 1700 anos de Niceia foi confirmada? Fala-se também do Líbano.

Sim, mas parece-me que já foi anunciado, certo?

Pela Santa Sé, não. Só pelo Patriarca Bartolomeu e também pelo Patriarca Libanês.

Alguém me disse que a viagem ao Líbano já estava decidida. Sei que o Papa tinha a intenção de aproveitar a viagem à Turquia para depois também a estender. Parece-me uma boa escolha, porque o Líbano precisa de apoio e, como sempre, olha atentamente para a Santa Sé.

O Líbano olha para a Santa Sé como alguém que o possa ajudar. Neste momento, o problema institucional foi superado com a eleição do novo presidente, mas os principais desafios permanecem. Uma presença do Papa poderia servir verdadeiramente de apoio e ajuda no caminho para uma maior normalidade política, social e económica no país.

E está confirmada a ida à Turquia?

Na Turquia, sim, está confirmado, porque na Turquia trata-se da celebração dos 1700 anos do Concílio de Niceia. Este é um grande evento para todos os cristãos. Parece-me que o Papa insiste, acima de tudo, que seja uma celebração ecuménica e, portanto, que todos os cristãos que se identificam na fé em Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, segundo o texto do Credo de Niceia, que foi posteriormente completado por Constantinopla, se reúnam e possam celebrar isso juntos. E também, creio, para relançar o caminho ecuménico. Sei que para o Papa Leão esse é um aspecto que lhe é muito querido.

E podemos esperar o Papa em Fátima num próximo dia 13 de maio?

Acho que sim. O Papa Leão XIV, pelo que entendi, pretende continuar um pouco na linha de seus antecessores. Começando com Paulo VI - e depois com João Paulo II nem se fala ... - a viagem apostólica tornou-se num dos meios para exercer o Ministério Petrino, e também uma grande oportunidade para a evangelização, para o anúncio do Evangelho. Imagino que o Papa Leão continuará nessa linha. A condição é que haja um convite da Conferência Episcopal e do Governo. Essas são geralmente as condições exigidas pela Santa Sé para que o Papa considere uma viagem a um determinado país. Mas acredito que elas existam, mais cedo ou mais tarde...

Claro que o Papa terá que escalonar os seus compromissos, porque há tantos convites que ele certamente não conseguirá dar conta de todos no espaço de um ou dois anos. Mas não parece impossível que o Papa venha a Fátima.

Fátima é sempre uma grande experiência espiritual. Todos os Papas vieram a Fátima. Também isto é , como dizer, não um grande mistério, mas ainda assim um ponto de interrogação, porque todos os Papas sentiram a necessidade de vir a Fátima e rezar a Nossa Senhora de Fátima.

Qual é, na sua opinião, o principal desafio para a Igreja em Portugal?

Tenho visto que ainda é uma Igreja bastante sólida. Mas creio que o grande desafio é também o desafio da Igreja na Europa, ou seja, o tema da fé. o aumento da indiferença religiosa, o que se chama de secularização, etc.

E por isso, o grande desafio é a formação dos crentes, isto é, verdadeiramente aprofundar a sua fé, para que se torne parte das suas vidas. Em Portugal, pelo que tenho visto, ainda existem muitas oportunidades, mas temos de trabalhar seriamente para evitar que isso aconteça.

Tenho uma pergunta bastante técnica que também diz respeito à questão dos abusos, porque Portugal está agora a preparar-se para indemnizar as vítimas. A questão é: a Santa Sé tem diretrizes para a indemnização ou o discernimento é feito localmente?

Sim, é feito localmente, deixado ao critério das conferências episcopais, também porque as situações são muito diferentes. Seria difícil para a Santa Sé dar diretrizes que se apliquem a todos, especialmente considerando que os governos também estão envolvidos nesse âmbito. Também há governos que, por exemplo, estabelecem o montante em dinheiro que deve ser dado às vítimas. Portanto, mesmo as conferências episcopais devem levar esse critério em consideração. Na minha opinião, é muito difícil para a Santa Sé conseguir determinar um valor único para todos.

Vamos falar sobre a relação com a China, o acordo atual com a Santa Sé. Como serão aprofundadas as relações entre o Vaticano e Pequim?

Atualmente, as relações baseiam-se no acordo assinado há alguns anos sobre a nomeação de bispos. Estamos a trabalhar nisso. As relações baseiam-se fundamentalmente neste acordo pois prevê um trabalho de colaboração entre a Santa Sé e a Igreja local na seleção de novos pastores.

Esperamos que este acordo funcione cada vez melhor, porque assiná-mo-lo com a ideia de que ajudaria a Igreja a alcançar a normalidade, a superar, por exemplo, a distinção entre a Igreja patriótica e a Igreja clandestina, para formar uma única comunidade, com bispos aceites tanto pela Santa Sé como pelo governo, e assim caminhar para um período de normalização. Estamos a trabalhar nisso. A partir daí, outras perspetivas surgirão. Por enquanto, não posso dar uma resposta.

Esperamos que se aprofundem ainda mais especialmente as relações de confiança. Porque estes anos que foram caracterizados pelo diálogo devem ajudar a subir uma ladeira que foi bastante íngreme, pois durante muito tempo não houve relações entre a China e a Santa Sé. Precisamos então de avançar lentamente, com calma, com paciência e esperamos que, como sempre disse, esta atitude de respeito e, ao mesmo tempo, de cooperação possa dar frutos ainda maiores.

E como estão as relações com Moscovo? O esforço pela paz na Ucrânia implica a retomada e a intensificação dos contatos com o Patriarca de Moscovo?

Ali é tudo complicado. Parece-me que é hoje muito complicado, também porque vimos que as expectativas de paz que pareciam estar a delinear-se - parecia que em determinado momento, graças também à intervenção do presidente Trump, haveria um encontro direto entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia - desapareceram. As hostilidades recomeçaram ainda com mais força. Por isso atualmente não existem perspectivas de paz, pelo menos no horizonte. Esperemos que aconteça.

Sobre o Patriarcado de Moscovo, não sei se o Patriarcado pode ajudar neste momento a criar uma situação que possa levar à paz. Nós tentamos. Mas evidentemente as relações tornaram-se mais difíceis, isso é certo,devido também à guerra, também devido à situação religiosa na Ucrânia, onde esta igreja [ortodoxa ucraniana] nasceu e não é reconhecida por Moscovo. E ainda as relações também com a igreja greco-católica... é tudo muito, muito, muito complicado.

Mas procuramos sempre manter relacionamentos; tentamos sempre ter canais de comunicação que, com esperança, nos permitam trabalhar juntos pela paz.

O Papa Leão XIV declarou no início do seu pontificado que a Santa Sé está disponível para mediar conflitos “com encontros entre inimigos, olhos nos olhos”. Também o senhor disse há dias que “as ferramentas para travar a escalada são o diálogo e a comunicação”.

Poderemos vir a ter em breve um encontro deste tipo, mediado pela Santa Sé?

Esperamos sempre que sim. A Santa Sé ofereceu-se já em diversas ocasiões. O próprio Papa já o disse explicitamente: se estiverem disponíveis, estamos disponíveis para vos acolher.

Se acharem que a Santa Sé, que o Vaticano possa ser um terreno que favoreça um encontro, essa é a atitude de fundo que permanece. Nunca nos esquivamos disso. No entanto, até agora, digamos que as respostas não têm sido encorajadoras. Então, mantemos a abertura.

Não é que queiramos que eles venham ao Vaticano. Se encontrarem outros lugares onde pensam que se podem encontrar e tentar acabar com a guerra, ótimo. Mas se acharem que podemos, estamos disponíveis.

Não sei quão realista essa perspectiva é hoje, dado o que aconteceu nos últimos meses.

Vamos falar sobre Gaza. O que pensa do plano atual de Netanyahu para a ocupação total de Gaza e a subsequente expulsão dos palestinianos? E a Igreja da Sagrada Família será evacuada?

Acho que eles decidiram ficar. Foi o que o Patriarca me disse. O Patriarca Pizzaballa disse que eles decidiram ficar, apesar da ordem de evacuação. Não sei como a situação será resolvida porque, precisamente, se houver essa ordem de saída e eles não quiserem sair, não sei como os israelitas reagirão.

Do lado israelita, quando tivemos a oportunidade de nos reunir com as autoridades, especialmente na última reunião que tivemos com o Presidente Herzog, ele disse-nos que a comunidade cristã seria respeitada. O que isso significa em termos concretos? Não sei. Mas é claro que a ideia de evacuar Gaza e o deslocamento dos palestinianos é uma opção que descartamos e criticamos. Esta não é a forma de resolver o problema palestiniano.

A solução, como sabem, é a dos dois Estados. Ou seja, permitir que os palestinianos vivam no seu próprio Estado, em segurança e com boas relações com Israel. Em nossa opinião, somente essa fórmula pode garantir um futuro pacífico no Médio Oriente. Tudo o resto criará novos problemas, a começar pela ideia de evacuar Gaza e libertá-la dos palestinianos.

O Papa pede constantemente o fim destes massacres e insiste no fim da violência. A Santa Sé não se sente um pouco impotente diante desta situação? Não sois uma voz clamando no deserto?

Bem, houve outras vozes clamando no deserto... Mas ela não deixou de clamar, embora não fosse ouvida.

Creio que também nós estamos a viver esta realidade - sobre a qual não quero ser muito pessimista, mas que de certa forma caracteriza as relações internacionais de hoje – de uma certa impotência da diplomacia. Nós também fazemos parte deste fenómeno, porque mesmo a diplomacia civil e estatal, apesar de talvez terem muito mais meios do que nós e muito mais recursos do que aqueles que estão disponíveis para a Santa Sé, hoje conseguem fazer muito pouco para impedir conflitos.

Acredito que nós também sofremos um pouco com a mesma situação. Também é verdade que a nossa diplomacia é uma diplomacia desarmada, no sentido em que não temos meios de exercer qualquer tipo de pressão. É a palavra, a persuasão moral, a proclamação dos princípios do Evangelho que defendem a dignidade humana que nós levamos adiante.

E isso depende em grande parte da capacidade de escuta e da vontade política das partes, que talvez não exista. Apesar de tudo, tanta gente o diz: se não chegarem a lugar nenhum, continuem a falar, continuem a levantar a voz, continuem a exigir respeito pelos direitos humanos, exigindo o fim da guerra. Isso significa que as pessoas também têm a ideia de que tudo isso não é inútil. Que no a seu tempo, talvez como a semente lançada no campo, poderá dar frutos a 30%, a 60% ou a 100%.

Podemos esperar a presença do Papa na próxima conferência do clima na Amazónia?

Não creio que o Papa [vá]. Falámos sobre isso. Ainda que o Papa não tivesse tomado uma decisão definitiva sobre o assunto. No entanto, pareceu-me que ele não estava inclinado a participar da COP 30 em Belém.

Portanto, haverá uma presença da Santa Sé no nível habitual. Há uma delegação liderada por mim, composta por especialistas dos vários organismos da Santa Sé - Secretaria de Estado, os Dicastérios mais diretamente envolvidos, especialistas - e depois haverá uma grande presença da Igreja ao nível das três conferências continentais: CELAM [Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho], depois SECAM [Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar], a conferência dos bispos asiáticos e as organizações não governamentais católicas.

E que mensagens a Santa Sé transmitirá?

Já elaborámos há algum tempo a nossa posição sobre a questão das alterações climáticas. E na sequência do compromisso expresso pelo Papa Francisco, demos um grande contributo. O Papa Francisco, com a Laudato Si, focou-se realmente neste tema e depois com a Laudate Deum.

Fundamentalmente, a nível internacional, apelamos à cooperação dos Estados, a uma maior generosidade na ajuda aos países que sofrem com este fenómeno e, acima de tudo, a nível económico, existe todo um mecanismo que também deverá angariar fundos específicos para adaptação e resiliência.

Os temas pelos quais estamos a lutar arduamente são as mudanças no estilo de vida e a educação. Na nossa opinião, não basta abordar o problema apenas economicamente; são realmente necessárias mudanças fundamentais no estilo de vida das pessoas para que seja possível abordar de forma adequada e eficaz a questão das alterações climáticas.

Uma última pergunta. Como foi a sua experiência no Conclave? O que mais o marcou?

O Conclave foi uma experiência forte, e bastante cansativa, especialmente porque tive de o presidir.

Evidentemente, não tinha nenhuma experiência. Depois, há as regras - a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis - mas há uma certa distância entre as regras e a sua aplicação.

Neste sentido, a minha impressão foi realmente de surpresa, porque as coisas resolveram-se verdadeiramente em tão pouco tempo, e essa convergência, mesmo por parte dos cardeais eleitores, marcou-me profundamente, porque pensava que, talvez dada a heterogeneidade das suas origens, os cardeais se conhecessem muito pouco.

Este também foi um dos pontos levantados durante o pré-Conclave: não havia muito conhecimento. Parecia que isso levaria a um longo Conclave, mas, em vez disso, tudo foi resolvido num tempo muito curto. Vi a mão de Deus nisso, e isso impressionou-me profundamente.

um ou dois dias depois do Conclave, li um relato seu onde conta que, ao fazer a pergunta decisiva ao recém-eleito, ficou impressionado com a forma como ele respondeu.

Sim, de fato, com grande serenidade. Ele, então Cardeal Prevost, respondeu que aceitava. E essa serenidade tocou-me, porque, evidentemente, ser Papa hoje é um compromisso enorme, que pode fazer tremer os pulsos. Mas o Senhor chama. E o Senhor também dá a força para apoiar e responder ao chamamento. Como disse João Paulo I, quando se aproximava o momento da sua eleição, um Cardeal ao seu lado disse-lhe: "Coragem, Eminência, o Senhor dá a cruz, mas também lhe dá a força para a levar ". E eu acredito que quem é eleito sente e faz essa experiência.