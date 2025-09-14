Fundação AIS. ​"Não será fácil a manutenção da comunidade cristã em Gaza”

A diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (Fundação AIS) em Portugal, Catarina Martins Bettencourt, descreve uma realidade de grande dificuldade para os cerca de 500 cristãos na faixa de Gaza. A responsável destaca a capacidade de trabalho do pároco local, mas admite que não será possível manter a atual situação, por muito mais tempo: “Se a situação continuar como está, será muito difícil resistirem a toda a pressão que está a existir na comunidade que, por agora, se mantém como um farol." Em entrevista à Renascença e Agência Ecclesia, Catarina Martins Bettencourt revela que os contactos que a Fundação AIS mantém com a paróquia de Gaza e, em particular, com o padre Romanelli confirmam as dificuldades no acesso a ajuda humanitária. Da última vez que foi possível contactar o sacerdote, este "disse que estava a fazer racionamento dos bens”. Neste dia em que a Fundação AIS assinala 30 anos de atividade em Portugal, a instituição lamenta o esquecimento dos conflitos no Sudão e em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Catarina Martins Bettencourt lembra que a guerra no Sudão já terá causado mais de 40 mil mortes e 12 milhões de deslocados e “é ignorada pelo mundo”. "Não se percebe como é que ninguém faz algo para chamar a atenção para este conflito", reforça.

"Temos a ideia de que o martírio foi há muitos séculos, a ideia de que hoje não há martírio, e a verdade não é essa"

Em relação à realidade de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, "a Igreja diz que há mais cerca de 60 mil deslocados desde junho e o mundo não tem conseguido encontrar soluções para este conflito”. Neste contexto, para a Fundação AIS é fundamental “a voz serena do Papa num mundo muito polarizado”. Neste dia que é também o do aniversário natalício de Leão XIV, a diretora nacional da Fundação AIS afirma que o Papa vai continuar de forma serena a alertar para os grandes conflitos internacionais. “O Papa tem esta voz poderosa, que é ouvida e que é acolhida, e, por isso, é uma voz que é muito importante nos dias de hoje para trazer também alguma normalidade”. A Fundação AIS celebra este domingo 30 anos em Portugal com um encontro no Santuário de Fátima para renovar a consagração do seu trabalho a Nossa Senhora.

"O padre Romanelli e a pequena comunidade têm feito um trabalho extraordinário no sentido de dar alguma normalidade à vida [em Gaza]”

Falamos num dia em que o Papa está a assinalar uma celebração inédita, uma celebração também ecuménica que evoca 1.600 novos mártires de várias confissões cristãs, no âmbito do Jubileu. São números que impressionam. Pode ser um momento importante para recordar a realidade da perseguição religiosa em pleno século XXI? Eu penso que sim. Este encontro, este Jubileu dos Mártires que está a decorrer em Roma, tem exatamente esse objetivo porque, muitas vezes, temos a ideia de que o martírio foi há muitos séculos, a deia de que hoje não há martírio, e a verdade não é essa. Portanto, estes números mostram isso. O Papa Francisco, quando organizou o Jubileu da Esperança e marcou este Jubileu dos Mártires, fê-lo exatamente com esse objetivo de mostrar ao mundo que continua a haver mártires. E são muitos os mártires de hoje, infelizmente. Este evento que está a acontecer em Roma é muito importante também para o mostrar. Essa é uma realidade que está muito próxima do dia a dia da Fundação AIS. Sente que existe sensibilidade da opinião pública para este tema? Penso que cada vez mais há pessoas que olham e que se preocupam e que tentam saber. Muitas vezes, quando vamos a eventos espalhados por Portugal, há muitas pessoas que ficam surpreendidas, como é que hoje há este martírio, como é que há esta perseguição, que não é compreensível, como é que em pleno século XXI pode haver esta perseguição.

"Os vários conflitos que estão a acontecer em África passam praticamente despercebidos aos nossos olhos"

Por outro lado, há cada vez mais pessoas mais preocupadas, mais interessadas, mais envolvidas. Penso que isto tem sido sublinhada nos últimos pontificados esta questão do martírio, dos mártires de hoje. O Papa Francisco, de facto, chamou regularmente à atenção para esta questão e o Papa Leão também o tem feito. Por isso, creio que é um tema que cada vez mais vai envolver as pessoas e este acontecimento de hoje vai, certamente, chamar uma vez mais a atenção e alertar-nos que existe esta perseguição e que é preciso não ficar indiferente a este sofrimento e lutar com as nossas armas, algo que, no nosso caso, é simplesmente fazer divulgação, informar, dar a conhecer, para que isto não fique no esquecimento, não fique no anonimato perante todo o mundo. Hoje, a Fundação AIS reúne em Fátima amigos e benfeitores, celebrando 30 anos de presença em Portugal, uma presença já consolidada. Sente que as pessoas conhecem o trabalho da Fundação AIS? Sim, sem dúvida. Hoje, de facto, é um dia muito especial para nós. Anualmente, encontramo-nos em Fátima por volta do dia 14, porque foi o dia em que o nosso fundador consagrou o nosso trabalho a Nossa Senhora de Fátima, e, portanto, anualmente vamos a Fátima neste dia para renovar esta consagração do nosso trabalho. Este ano, tem a particularidade de assinalarmos os 30 anos de presença em Portugal.

"A Igreja diz-nos que há [em Cabo Delgado] mais cerca de 60 mil novos deslocados desde junho (…) Há mais de um milhão deslocados desde o início doe conflito, em 2017"

Começamos com muitas dúvidas, muitas incertezas, mas hoje temos um grupo de pessoas, de amigos e de benfeitores que reconhecem o trabalho, que conhecem o trabalho da AIS e que querem continuar e estar connosco neste dia, para celebrar. Isso tem-se notado também na generosidade dos próprios benfeitores, dos próprios amigos, que tem crescido ao longo dos anos. Portanto, sim, o nosso trabalho, esta nossa missão em favor dos cristãos perseguidos tem sido reconhecido ao longo dos anos e por isso é muito bom poder estar hoje com todos os amigos e benfeitores da AIS em Fátima. Portanto, tem havido solidariedade com os cristãos perseguidos... Sem dúvida. Aqui em Portugal, de ano para ano, tem aumentado esta solidariedade. Claro que com muitas dificuldades, mas ouvimos muito frequentemente benfeitores dizerem que passam por muitas dificuldades no dia a dia mas nada comparado com as situações de que falamos e, por isso, despendem do pouco que têm para ajudar estes cristãos a sobreviver, de modo a que a igreja possa permanecer nos seus países. Tem sido muito bom ver isso, ver que, de facto, há este reconhecimento, esta credibilidade também. Saber que, efetivamente, os nossos apoios chegam à Igreja, chegam a estas pessoas que nos pedem ajuda tem sido muito positivo e faz com que cada vez mais pessoas ajudem os nossos projetos.

"Os padres e a Igreja são confrontados com pessoas que estão traumatizadas, que precisam de ajuda a nível psicológico. Os próprios padres precisam de ajuda (…) é uma das situações mais graves que temos na Ucrânia"

A AIS começa num contexto específico de perseguição religiosa no leste da Europa e hoje, lamentavelmente, olhamos para essa região e vemos uma guerra. A situação na Ucrânia tem mobilizado muitos meios, tem criado desafios novos. Quais são as prioridades para quem acompanha a situação na região? A Ucrânia tem sido desde 2022 o país que tem recebido mais apoio da AIS. Em 2024 voltou a acontecer e creio que este ano continua. Todos sabemos a situação dramática que se vive na Ucrânia e entre as nossas prioridades está a de ajudar a Igreja a apoiar a comunidade. E ajudamos nas coisas básicas, como, por exemplo, na aquisição de geradores, coisas muito simples para além da aquisição de alimentos, medicamentos e de todas estas coisas básicas. Mas há uma situação para a qual tem havido muitos pedidos e que nós temos apoiado bastante, relacionada com a cura dos traumas: apoio para a ultrapassar os traumas. Percebe-se, facilmente, com todas as imagens que vamos vendo diariamente, a dimensão dessa realidade num cenário de guerra. Os padres e a Igreja são confrontados com pessoas que estão traumatizadas, que precisam de ajuda a nível psicológico. Os próprios padres precisam de ajuda e, portanto, tem sido uma das áreas em que temos apostado muito e em que estamos a investir no sentido de dar formação aos sacerdotes, aos religiosos, para poderem ouvir estas pessoas, para poderem ajudar a ultrapassar as situações, porque é uma das situações mais graves que temos na Ucrânia. Esses traumas que afetam crianças, homens, mulheres, idosos, são alvo da nossa atenção e da nossa ajuda. O grande fluxo migratório na Ucrânia aconteceu logo a seguir ao início da invasão russa. Nesta altura, também canalizam para aí, para a questão dos deslocados algum apoio ou ele é residual, nesta altura? Não, neste momento para a Ucrânia não. Neste momento, a grande maioria dos deslocados já está minimamente organizada e já tem o seu apoio. Pode haver uma ou outra paróquia onde estão comunidades ucranianas que podem precisar de ajuda, mas a grande maioria já está minimamente organizada e já tem o seu apoio. Se me fala em termos globais, sim, é um dos temas, um dos tópicos, uma das preocupações, uma das grandes preocupações que temos devido ao número tão elevado de refugiados e deslocados que temos atualmente no mundo.

"O Papa está atento a estas questões e vai continuar a ser um fator de alerta"

Como é que tem acompanhado a situação em Gaza? A pequena comunidade católica tem possibilidade de alguma forma de resistir? Não sei responder com exatidão essa pergunta. Sei que será muito difícil, isso posso dizer-lhe. Neste momento, existem cerca de 500 cristãos na faixa de Gaza, todos eles estão ali na paróquia da Sagrada Família, com o padre Romanelli e com duas irmãs da comunidade de Madre Teresa de Calcutá. São 500 pessoas. Se olharmos para as notícias que vamos tendo, será muito difícil a comunidade resistir. Neste momento, está como que num enclave, mais ou menos protegido, apesar de a paróquia ter sido atingida durante este verão. Mas é, mais ou menos, um enclave em que o padre Romanelli e a comunidade que está com ele têm conseguido assegurar a sobrevivência das pessoas. O padre Romanelli e a pequena comunidade têm feito um trabalho extraordinário no sentido de dar alguma normalidade à vida, de ter as crianças ocupadas, ter as crianças a fazer pequenos estudos e a parte da oração. Tudo isso tem sido feito. Numa perspetiva de curto ou médio prazo, penso que será muito difícil, se a situação continuar como está hoje. Se a situação continuar como está hoje, será muito difícil resistirem a toda a pressão que está a existir sobre a comunidade, mas, por agora, ela mantém-se como um farol naquela zona. Mas não será fácil a manutenção da comunidade cristã em Gaza. Tem sido possível manter algum tipo de contato com essa comunidade católica em Gaza? Sim. Nem sempre, mas vamos conseguindo manter a informação através de mensagens do WhatsApp. Continuamos a fazer esse tipo de comunicação e falamos regularmente com o padre Romanelli. Sabemos que a situação é cada vez mais difícil. Da última vez que falámos com ele, ele dizia que estava a fazer o racionamento dos bens porque, efetivamente, não estavam a conseguir fazer chegar os bens, sendo preciso fazer o racionamento para que eles pudessem durar o máximo tempo. É muito difícil o dia-a-dia nesta comunidade. Nesses contactos, embora breves, ainda se notam sinais de esperança ou já ninguém acredita muito nesta capacidade de negociação? No fim, todos têm a esperança de que as negociações resultem e que seja possível chegar a um acordo entre as partes, mas nós vamos olhando e, de facto, é cada vez mais difícil e cada vez parece mais impossível chegar a um acordo. Se não se chegar a um acordo, será muito difícil esta comunidade permanecer nesta região.

"Esta nossa missão em favor dos cristãos perseguidos tem sido reconhecida"

Os olhares do mundo tornam a virar-se para o Darfur, depois de alguns anos. Consegue explicar a aparente indiferença de tantos perante a crise humanitária que se vive no Sudão? Por vezes, há muita indiferença no mundo relativamente a muitas questões. A dos cristãos perseguidos é uma dessas indiferenças. Os vários conflitos que estão a acontecer em África passam praticamente despercebidos aos nossos olhos, não são tema de notícias nas nossas grandes agências. O Sudão é uma vez mais um país ignorado. A guerra já está instalada há mais de um ano e a verdade é que continua a ser muito ignorada pelo mundo. Calcula-se que já mais de 40 mil pessoas tenham morrido, há mais de 12 milhões de pessoas deslocadas e refugiadas. Olhamos para este conflito e não conseguimos perceber como é que ninguém olha, como é que ninguém faz algo para chamar a atenção. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, porque algumas irmãs com quem temos falado estão com muito receio que o problema possa ainda agravar-se naquela região do globo. Essa falta de atenção também se nota em Moçambique. No último mês, voltou a haver notícias de ataques terroristas em Cabo Delgado. Este é mais um exemplo da incapacidade da própria comunidade internacional em ser esse fator pacificador? Sem dúvida, sem dúvida. Temos, de facto, como disse, verificado que desde junho têm aumentado bastante, têm-se intensificado os confrontos, com ataques desses grupos terroristas em Cabo Delgado, na zona norte de Moçambique. A Igreja diz-nos que há mais cerca de 60 mil novos deslocados desde junho. Portanto, há mais de um milhão deslocados desde o início deste conflito em 2017 e, de facto, o mundo não tem conseguido encontrar soluções. E também não temos visto notícias, não se vê muitas notícias, para mais quando somos um país com relações históricas muito profundas com Moçambique. Queria aqui chamar a atenção para o facto de que o Papa falou de Moçambique, agora, durante o mês de agosto, exatamente a pedir ao mundo para não esquecer o sofrimento, para não ignorar este sofrimento, para não ficar indiferente a este sofrimento desta comunidade moçambicana. Há chamadas de atenção, mas não têm sido suficientes, porque, de facto, emos dois focos neste momento muito graves: o Medio Oriente e a Ucrânia.

"Saber que, efetivamente, os nossos apoios chegam à Igreja, chegam a estas pessoas que nos pedem ajuda tem sido muito positivo e faz com que cada vez mais pessoas ajudem os nossos projetos"