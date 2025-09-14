Leão XIV: “O papel de Papa é, sem dúvida, novo para mim. Estou a aprender muito”

O livro será publicado em espanhol pela Penguin Peru e estará disponível em livrarias e plataformas digitais a partir de 18 de setembro. As edições em inglês e português estão previstas para o início de 2026.

Sente-se mais norte-americano ou peruano? Por quem vai torcer no Mundial? Como estão a ser os primeiros meses do pontificado? Tem sido difícil gerir o papel da Santa Sé no xadrez diplomático global? Estas são algumas das questões abordadas no livro “Leão XIV, cidadão do mundo, missionário do século XXI”, da jornalista Elise Ann Allen, correspondente do jornal Crux em Roma.

É duas coisas ao mesmo tempo: é o primeiro Papa oriundo dos Estados Unidos, mas também o segundo Papa com uma perspetiva — digamos assim — da América Latina. Com qual dessas se identifica mais?

Penso que a resposta é “ambas”. Sou obviamente americano e sinto-me muito americano, mas também amo profundamente o Peru, o povo peruano — isso faz parte de quem sou. Metade da minha vida ministerial foi passada no Peru, por isso a perspetiva latino-americana é muito valiosa para mim. Isso reflete-se também na valorização que tenho da vida da Igreja da América Latina, o que considero ter sido significativo tanto na minha ligação com o Papa Francisco como na minha compreensão de parte da visão que ele tinha para a Igreja — e de como podemos continuar esse caminho com uma verdadeira visão profética para a Igreja de hoje e de amanhã.

Os Estados Unidos vão jogar contra o Peru no Mundial. Por quem torce?

Boa pergunta. Provavelmente pelo Peru, por laços afetivos. Sou também um grande fã da Itália… As pessoas sabem que sou adepto dos White Sox, mas, como Papa, sou fã de todas as equipas. Mesmo em casa, cresci a torcer pelos White Sox, mas a minha mãe era adepta dos Cubs, por isso não se podia ser daquele tipo de fã que ignora o “outro lado”. Aprendemos, até no desporto, a ter uma postura aberta, dialogante, amigável e não agressiva — senão arriscávamo-nos a ficar sem jantar!

Está nos primeiros meses do seu pontificado. Como compreende o papel do papado?

Ainda tenho muito que aprender. Há uma parte importante com a qual me sinto à vontade, que é a dimensão pastoral. Embora me surpreenda a forma como a resposta das pessoas continua a ser tão calorosa, o acolhimento de pessoas de todas as idades... Aprecio todos, independentemente de quem sejam ou do que tragam consigo, e escuto-os.

A parte totalmente nova deste ofício é ser colocado na posição de líder mundial. É muito público — as pessoas sabem das conversas telefónicas ou encontros que tive com chefes de Estado de vários países do mundo, numa altura em que a voz da Igreja tem um papel importante a desempenhar. Estou a aprender muito sobre o papel que a Santa Sé tem desempenhado no mundo diplomático ao longo de muitos anos... Tudo isso é novo para mim, em termos de experiência direta. Acompanhei a atualidade durante muitos anos, sempre procurei manter-me informado, mas o papel de Papa é, sem dúvida, novo para mim. Estou a aprender muito e a sentir-me desafiado, mas não sobrecarregado. Nesse aspeto, tive de “mergulhar na parte funda da piscina” logo de início.

Ser Papa, sucessor de Pedro, chamado a confirmar os outros na fé — que é a parte mais importante — só pode acontecer pela graça de Deus. Não há outra explicação. O Espírito Santo é a única explicação possível para a minha eleição para este ministério. Por causa da minha fé, por aquilo que vivi, pela minha compreensão de Jesus Cristo e do Evangelho, disse sim. Aqui estou. Espero conseguir confirmar outros na fé, porque esse é o papel mais fundamental do Sucessor de Pedro.

Tem sido um grande defensor da paz — em vários conflitos, mas especialmente na Ucrânia. Quão realista é pensar que o Vaticano pode ser mediador neste conflito neste momento?

Faria uma distinção entre a voz da Santa Sé na defesa da paz e o papel de mediador, que considero muito diferente e menos realista neste momento. Creio que as pessoas têm escutado os vários apelos que fiz para dar voz à paz — a voz dos cristãos, das pessoas de boa vontade — dizendo que a paz é a única resposta. A matança inútil, após todos estes anos, de pessoas de ambos os lados — nesse conflito em particular, mas também noutros — exige que as pessoas despertem e digam: há outra forma de fazer isto.

Pensar no Vaticano como mediador... já oferecemos, por duas vezes, acolher negociações entre a Ucrânia e a Rússia, quer no Vaticano, quer noutro espaço da Igreja, e estou bem ciente do que isso implica.

Desde o início da guerra, a Santa Sé tem feito grandes esforços para manter uma posição que, por mais difícil que seja, não é nem de um lado nem do outro — é verdadeiramente neutra. Algumas das minhas palavras foram interpretadas de um lado ou do outro, e tudo bem, mas penso que, neste momento, o mais realista não é a mediação direta. É preciso que muitos atores façam pressão suficiente para que as partes em guerra digam: chega. Vamos procurar outro caminho para resolver as nossas diferenças.

Continuamos a ter esperança. Acredito profundamente que nunca podemos perder a esperança. Tenho muita fé na natureza humana. Há um lado negativo — há pessoas com más intenções, há tentações. De qualquer lado, podem existir motivações boas e más. Mas é preciso continuar a encorajar as pessoas a olhar para os valores mais altos, os verdadeiros valores — isso faz a diferença. Podemos ter esperança e continuar a tentar dizer às pessoas: vamos fazer isto de outra maneira.

Falou de paz e de construir pontes no seu primeiro discurso na varanda de São Pedro. Que pontes quer construir — políticas, sociais, culturais, eclesiais?

Antes de mais, o caminho para construir pontes é, sobretudo, o do diálogo. Uma das coisas que consegui fazer nestes primeiros meses foi manter algum tipo de diálogo, visitas com líderes de organizações multinacionais. Em teoria, as Nações Unidas deveriam ser o espaço onde muitas destas questões são abordadas. Infelizmente, parece ser geralmente reconhecido que, pelo menos neste momento, as Nações Unidas perderam a sua capacidade de juntar as pessoas em torno de questões multilaterais. Muita gente diz: “é preciso fazer diálogo bilateral”, porque existem obstáculos em vários níveis que impedem os processos multilaterais.

Temos de continuar a recordar-nos do potencial da humanidade para superar a violência e o ódio que nos dividem cada vez mais. Vivemos tempos em que a polarização parece ser a palavra do dia — mas isso não ajuda ninguém. E se ajuda, são muito poucos, enquanto todos os outros sofrem. Por isso, continuar a levantar essas questões é, a meu ver, essencial.

Era precisamente essa a minha próxima pergunta — a polarização, dentro e fora da Igreja. Como pode ser resolvida?

Uma coisa é trazer o tema à conversa e falar sobre ele. Mas acho que é essencial fazer uma reflexão mais profunda: por que razão está o mundo tão polarizado? O que está a acontecer? Há muitos elementos que contribuíram para isso. Não pretendo ter todas as respostas, mas vejo claramente os efeitos. A crise de 2020 e a pandemia tiveram certamente um impacto, mas isto começou antes… Talvez, em certos lugares, a perda de um sentido mais elevado do que é a vida humana tenha contribuído — e isso afetou as pessoas a vários níveis. O valor da vida humana, da família, da sociedade. Se perdermos a noção desses valores, o que é que ainda importa?

A isso soma-se outro fator, que considero muito relevante: o alargamento contínuo da diferença entre os rendimentos da classe trabalhadora e os lucros dos mais ricos. Por exemplo, há 60 anos, um CEO ganhava talvez 4 a 6 vezes mais do que um trabalhador médio. O último dado que vi aponta para 600 vezes mais. Ontem saiu a notícia de que o Elon Musk poderá ser o primeiro triliardário do mundo. O que é que isso significa? O que é que está em causa? Se isso for a única coisa que tem valor, então estamos com um grande problema…

Sobre a sinodalidade: é um conceito que ainda gera confusão. Como o definiria?

A sinodalidade é uma atitude, uma abertura, uma vontade de compreender. No contexto da Igreja, significa que cada membro tem uma voz e um papel a desempenhar — através da oração, da reflexão… através de um processo. Existem muitas formas de isso acontecer, mas tem de haver diálogo e respeito mútuo. Aproximar as pessoas e compreender essa relação, essa interação, criar oportunidades de encontro — isso é uma dimensão essencial da vida da Igreja.

Algumas pessoas sentem-se ameaçadas por isso. Por vezes, bispos ou padres pensam: “a sinodalidade vai tirar-me autoridade”. Mas isso não é o que a sinodalidade significa — e talvez a ideia que têm da sua autoridade esteja um pouco desalinhada. A sinodalidade é uma forma de descrever como podemos estar juntos, ser comunidade, procurar a comunhão enquanto Igreja. Uma Igreja cujo foco principal não está numa hierarquia institucional, mas num sentido de “nós”, de “a nossa Igreja”. Cada pessoa, com a sua vocação específica — padres, leigos, bispos, missionários, famílias — tem algo a contribuir. E juntos procuramos crescer e caminhar como Igreja.

É uma atitude que, acredito, tem muito a ensinar ao mundo de hoje. Ainda há pouco falávamos da polarização — acho que isto é uma espécie de antídoto. É uma forma de enfrentar alguns dos maiores desafios que temos no mundo atual. Se ouvirmos o Evangelho, se o refletirmos juntos, e se procurarmos avançar em conjunto, escutando-nos uns aos outros, tentando descobrir o que Deus nos está a dizer hoje… temos aí muito a ganhar.

Espero sinceramente que o processo que começou muito antes do último sínodo — pelo menos na América Latina, como referi pela minha experiência — continue. A Igreja latino-americana tem dado um grande contributo à Igreja universal. E acredito que há muita esperança, se conseguirmos construir a partir da experiência destes últimos anos e encontrar formas de ser Igreja em conjunto. Não para transformar a Igreja numa espécie de governo democrático — porque se olharmos para muitos países hoje, a democracia não é necessariamente a solução perfeita — mas sim para respeitar, compreender a vida da Igreja tal como ela é e dizer: “temos de fazer isto juntos”. Isso oferece uma grande oportunidade à Igreja — e também uma oportunidade para dialogar com o resto do mundo. Desde o Concílio Vaticano II que isso é relevante — e ainda há muito a fazer.