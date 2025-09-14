Menu
  • Noticiário das 15h
  • 14 set, 2025
Em Destaque
angelus de domingo

"​Muitos parabéns ao Papa Leão"

14 set, 2025 - 12:43 • Aura Miguel

Robert Francis Prevost completa 70 anos este domingo.

Foto: Angelo Carconi/EPA
angelus de domingo 14SET2025, dia dos 70 anos do Papa Foto: Angelo Carconi/EPA
A Praça de São Pedro encheu-se na manhã deste domingo com cartazes e enormes faixas coloridas de todo o tipo para dar os parabéns ao Papa.

Sorridente, no final do Angelus, Leão XIV afirmou: “Caríssimos, parece que sabem que hoje completo setenta anos. Dou graças ao Senhor, aos meus pais e agradeço a todos os que se lembraram de mim na oração. Muito obrigado a todos e bom domingo!”

Algumas bandas de música tocaram o “parabéns a você”, entre aplausos entusiastas e prolongados aplausos e vivas da multidão.

De acordo com o portal Vatican News, continuam a chegar de todo o mundo mensagens para Leão XIV. Chefes de Estado, autoridades públicas responsáveis políticos e religiosos, conferências episcopais, paróquias e movimentos eclesiais também enviaram felicitações.

Com a sua habitual discrição, Robert Prevost deixou para o fim a referência ao seu aniversário. Antes de rezar o Angelus, o Papa refletiu sobre a festa da “Exaltação da Santa Cruz” que se assinala este domingo. Celebrar esta festa significa “fazer memória do amor imenso com que Deus abraçou a cruz para nossa salvação, transformando-a de instrumento de morte em instrumento de vida, ensinando-nos que nada nos pode separar d'Ele e que a sua caridade é maior do que o nosso próprio pecado”.

No final do Angelus, Leão XIV recordou ainda que amanhã se assinalam os 60 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, “uma intuição profética de São Paulo VI, para que os bispos pudessem exercer uma comunhão ainda maior e melhor com o Sucessor de Pedro”.

“Espero que este aniversário inspire um empenho renovado pela unidade, pela sinodalidade e pela missão da Igreja", disse o Papa.

