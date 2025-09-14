Papa elogia “a esperança desarmada" dos mártires do séc. XXI

“Não podemos, não queremos esquecer”, disse esta tarde o Papa durante uma celebração ecuménica para comemorar os mártires cristãos do século XXI.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A cerimónia reuniu, na basílica de São Paulo, diversos representantes das Igrejas Ortodoxas, das Antigas Igrejas Orientais, das Comunhões Cristãs e de várias organizações ecuménicas.

“Queremos recordar. Fazemo-lo, certos de que, tal como nos primeiros séculos, também no terceiro milénio o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Queremos preservar a memória juntamente com os nossos irmãos e irmãs das outras Igrejas e Comunhões cristãs”, afirmou Leão XIV, reiterando o compromisso da Igreja Católica em guardar a memória dos testemunhos da fé de todas as tradições cristãs.

Os números revelados pela Santa Sé apontam para mais de 1600 mártires cristãos mortos neste século. “Também hoje podemos afirmar com João Paulo II que, onde o ódio parecia permear todos os aspectos da vida, estes audaciosos servos do Evangelho e mártires da fé demonstraram de forma evidente que ‘o amor é mais forte que a morte’”, frisou o pontífice.

Leão XIV homenageou os que ainda hoje, por causa do seu testemunho de fé, em situações difíceis e contextos hostis, são perseguidos, condenados e mortos por causa da sua fidelidade a Cristo.

“São mulheres e homens, religiosos e religiosas, leigos e sacerdotes, que pagam com a vida a fidelidade ao Evangelho, o compromisso com a justiça, a luta pela liberdade religiosa onde ela ainda é violada, a solidariedade com os mais pobres. Segundo os critérios do mundo, eles foram ‘derrotados’, mas, na realidade, como nos diz o Livro da Sabedoria: ‘Se aos olhos dos homens foram castigados, a sua esperança estava cheia de imortalidade’”.

Portadores de uma esperança imortal

O facto desta comemoração ocorrer durante o Ano Jubilar é, para o Papa, “uma esperança cheia de imortalidade, porque o seu martírio continua a difundir o Evangelho num mundo marcado pelo ódio, pela violência e pela guerra; é uma esperança cheia de imortalidade, porque, apesar de terem sido mortos no corpo, ninguém poderá silenciar a sua voz ou apagar o amor que deram; é uma esperança cheia de imortalidade, porque o seu testemunho permanece como profecia da vitória do bem sobre o mal”.

Ou seja, a esperança dos mártires é uma “esperança desarmada”, porque testemunharam a fé “sem nunca usar as armas da força e da violência, mas abraçando a força frágil e mansa do Evangelho”.

Durante a celebração ecuménica, foram enunciados os nomes de vários cristãos e a razão pela qual foram assassinados. Entre eles, a Irmã Dorothy Stang, empenhada na causa dos sem-terra na Amazónia, o Padre Ragheed Ganni, sacerdote caldeu de Mossul, no Iraque, e o irmão Francis Tofi, anglicano e membro da Melanesian Brotherhood, que deu a vida pela paz.

Muitos outros exemplos foram recordados esta tarde, como os 21 mártires coptas ortodoxos, mortos por terroristas na Líbia, em 2015.



“Infelizmente, apesar do fim das grandes ditaduras do século XX, ainda hoje não acabou a perseguição aos cristãos; pelo contrário, em algumas partes do mundo, aumentou”, lamentou o Papa, reconhecendo que o testemunho dos cristãos de diferentes filiações que dão a vida, juntos pela fé em Jesus Cristo, “é mais eloquente do que quaisquer palavras”.