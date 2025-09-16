Menu
  • Noticiário das 23h
  • 16 set, 2025
Fátima acolhe peregrinação dos motards a 20 e 21 de setembro

16 set, 2025 - 21:35 • Ângela Roque

A missa e a tradicional bênção dos capacetes vão ser presididas pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

Milhares de motociclistas, oriundos de norte a sul do país e também do estrangeiro, são esperados em Fátima no próximo fim de semana.

É já 10.ª edição da peregrinação dos motards, como também é conhecida, e assume este ano um caráter jubilar, por coincidir com o Ano Santo que a Igreja Católica está a assinalar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O programa vai, por isso, estender-se por dois dias.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Santuário de Fátima, a peregrinação vai ser presidida pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e está previsto que os motociclistas "participem ativamente nas celebrações, nomeadamente no acolhimento de peregrinos, no transporte do andor, no apoio à distribuição da comunhão, na recitação do terço e na proclamação das leituras".

O ponto alto da peregrinação será a missa de domingo, dia 21, às 11h00, que inclui a tradicional bênção dos capacetes.

No sábado, dia 20, vai realizar-se o colóquio “A Segurança Rodoviária nos horizontes da Fé”, a partir das 14h30, no Centro Pastoral de Paulo VI.

Para o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, esta “é uma celebração particularmente significativa e festiva”.

Na peregrinação de 2024, estiveram em Fátima 180 mil motociclistas.

