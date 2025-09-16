Leão XIV: "NATO não começou nenhuma guerra" com a Rússia

16 set, 2025 - 23:33 • Ricardo Vieira
O Papa Leão XIV afirmou esta terça-feira, em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, que “a NATO não começou nenhuma guerra” com a Rússia.
"Os polacos estão preocupados porque sentem que seu espaço foi invadido. É uma situação muito tensa, muito difícil", disse o Papa, aos jornalistas, citado pela estação de televisão RAI.
As declarações de Leão XIV acontecem depois de drones russos invadirem espaço aéreo da Polónia e de o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ter acusado a NATO de “estar em guerra” com a Rússia.
Nestas declarações em Castel Gandolfo, Leão XIV falou também sobre a situação na Palestina, no dia em que Israel lançou uma operação no centro da cidade de Gaza.
O bispo de Roma mostra-se preocupado com a população palestiniana da Faixa de Gaza: "Muitos não têm para onde ir, e isso é uma preocupação."
Além destas declarações aos jornalistas, Leão XIV telefonou esta terça-feira para a única paróquia católica que existe na Faixa de Gaza e falou com o pároco Gabriel Romanelli, que o atualizou sobre os últimos acontecimentos na região.
Preocupado com a intensidade dos ataques israelitas que tem levado à fuga em massa da população, Leão XIV manifestou-se preocupado por todos os que se refugiam dentro da paróquia e assegurou-lhes a sua oração.
