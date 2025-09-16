Menu
  • 16 set, 2025
Leão XIV telefona para Gaza

16 set, 2025 - 21:27 • Aura Miguel

O Papa Leão XIV telefonou esta terça-feira para a única paróquia católica que existe na Faixa de Gaza e falou com o pároco Gabriel Romanelli, que o atualizou sobre os últimos acontecimentos na região.

Preocupado com a intensidade dos ataques israelitas que tem levado à fuga em massa da população, Leão XIV manifestou-se preocupado por todos os que se refugiam dentro da paróquia e assegurou-lhes a sua oração.

O telefone acontece no dia em que as forças armadas de Israel iniciaram uma operação militar para tomar o coração da cidade de Gaza e em que uma comissão independente das Nações Unidas acusou o Governo israelita de levar a cabo um genocídio naquele território palestiniano.

Um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé informa que aquela paróquia continua a ajudar cerca de 450 pessoas, que ali se refugiam, e também os que se dirige à estrutura católica, que distribui alimentos e água e mantém em funcionamento uma farmácia.

Apesar do conflito, a paróquia de Gaza prossegue ainda a atividade de apoio educativo às crianças e adolescentes e mantém a assistência aos idosos e doentes.

O padre Gabriel divulgou, entretanto, nas redes sociais, um vídeo de 30 segundos onde se veem alguns fiéis que permanecem em oração, mesmo com o barulho de uma explosão.

