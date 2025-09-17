Menu
Algarve. São Brás de Alportel aprova inscrição da Procissão da Aleluia no Inventário do Património Cultural Imaterial

17 set, 2025 - 12:43 • Ecclesia

A Procissão da Ressurreição, no domingo de Páscoa, integra a Festa das Tochas Floridas.

A Diocese do Algarve informa que foi aprovada a inscrição da ‘Procissão da Aleluia’, a Procissão da Ressurreição que integra a Festa das Tochas Floridas, no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, pelo Município de São Brás de Alportel.

“A proposta aprovada baseia-se na singularidade, no valor simbólico e na relevância da Procissão da Aleluia para a comunidade e para o concelho de São Brás de Alportel, tanto no plano da fé como da memória coletiva e da criatividade transmitida entre gerações. Uma tradição com registos históricos documentais e iconográficos”, informa uma nota do Município de São Brás de Alportel, enviada à Agência ECCLESIA pela Diocese do Algarve.

A inscrição da Procissão da Aleluia no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial foi aprovada, “por unanimidade”, pelo executivo municipal de São Brás de Alportel, em reunião de câmara, no dia 9 de setembro.

Em São Brás de Alportel, no Domingo de Páscoa, após a Eucaristia na igreja matriz, realiza-se a Procissão da Ressurreição, também conhecida como Procissão do Aleluia, que integra a tradicional Festa das Tochas Floridas.

Os andores dão lugar às flores que ornamentam as tochas e as ruas, depois de uma longa madrugada de trabalho em que centenas de voluntários se lançam na árdua tarefa de preparar os tapetes floridos; um quilómetro com símbolos, descrevendo o percurso da procissão com cores e aromas de funcho, rosmaninho, alecrim, alfazema e flores silvestres, lê-se no jornal diocesano ‘Folha do Domingo’.

As ruas têm também bandeiras vermelhas e brancas, colchas nas janelas e lonas com a imagem de Cristo ressuscitado, e ao longo do cortejo, reúnem-se em pequenos grupos para, alternadamente, levantarem o grito do “aleluia”, ao repto ‘Ressuscitou como disse!’, o grupo ergue a tocha florida e responde: “Aleluia, aleluia, aleluia!”.

O processo de inscrição desta manifestação cultural em São Brás de Alportel, na Diocese do Algarve, no Inventário Nacional começou em 2015, pela Associação Cultural Sambrasense, com o apoio do município, e, agora, foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar, encarregado de elaborar o pedido de inventariação junto do Instituto dos Museus e da Conservação, IP.

O Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial constitui um registo oficial das tradições, práticas e conhecimentos que integram a cultura portuguesa, “garantindo a sua preservação e valorização”, e o seu processo envolve a participação das comunidades “na identificação e descrição das manifestações culturais, contando também com o apoio de especialistas”.

A Festa das Tochas Floridas é organizada em parceria pela Paróquia de São Brás de Alportel, pela Associação Cultural Sambrasense e pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

