Concerto no Vaticano com 3 mil drones já pode ser visto na Disney+

O concerto histórico no Vaticano "Grace For The World", que decorreu no sábado, 13 de setembro, já está disponível para visualização no Disney+.

O evento foi o primeiro espetáculo deste género a decorrer na Praça de São Pedro, onde mais de 253 mil pessoas marcaram presença para assistir a um alinhamento recheado de artistas conceituados, de diversos géneros musicais.

Pharrell Williams, Andrea Bocelli, John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Teddy Swims, Jelly Roll, Il Volo e o Coro da Diocese de Roma, pelo maestro Marco Frisina, são alguns dos nomes que estiveram em palco no Vaticano.

Foi, precisamente, Pharrell Williams que assumiu a direção criativa, em colaboração com Andrea Bocelli e a Santa Sé. O espetáculo foi também marcado pela "atuação" de mais de três mil drones, que criaram um espetáculo aéreo e iluminaram o céu por cima da Basílica de São Pedro.

Este concerto celebrou o Jubileu de 2025 e marcou o encerramento do 3.º Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, uma conferência organizada pela Fundação Fratelli Tutti que incluiu dois dias de iniciativas espirituais e culturais, para celebrar a força da fraternidade, oferecer ao mundo um abraço simbólico e renovar o compromisso coletivo com a proteção da Criação.



O filme de duas horas que regista o espetáculo está agora disponível na plataforma de streaming da Disney.