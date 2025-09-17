Menu
Concerto no Vaticano com 3 mil drones já pode ser visto na Disney+

17 set, 2025 - 18:42 • João Malheiro

Pharrell Williams, Andrea Bocelli, John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Teddy Swims, Jelly Roll, Il Volo e o Coro da Diocese de Roma, pelo maestro Marco Frisina, são alguns dos nomes que estiveram em palco no Vaticano. Espetáculo foi também marcado pela "atuação" de mais de três mil drones, que criaram um espetáculo aéreo e iluminaram o céu por cima da Basílica de São Pedro.

Concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Pharrell Williams no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Pharrell Williams no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Naomi Campbell no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Naomi Campbell no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Karol G no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Karol G no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
O artista tailandês BamBam esteve presente no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
O artista tailandês BamBam esteve presente no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
John Legend no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
John Legend no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Jennifer Hudson e Andrea Bocelli no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Jennifer Hudson e Andrea Bocelli no concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+
Concerto "Grace For The World", no Vaticano. Foto: Getty Images | Daniele Venturelli via Disney+

O concerto histórico no Vaticano "Grace For The World", que decorreu no sábado, 13 de setembro, já está disponível para visualização no Disney+.

O evento foi o primeiro espetáculo deste género a decorrer na Praça de São Pedro, onde mais de 253 mil pessoas marcaram presença para assistir a um alinhamento recheado de artistas conceituados, de diversos géneros musicais.



Pharrell Williams, Andrea Bocelli, John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Teddy Swims, Jelly Roll, Il Volo e o Coro da Diocese de Roma, pelo maestro Marco Frisina, são alguns dos nomes que estiveram em palco no Vaticano.

Foi, precisamente, Pharrell Williams que assumiu a direção criativa, em colaboração com Andrea Bocelli e a Santa Sé. O espetáculo foi também marcado pela "atuação" de mais de três mil drones, que criaram um espetáculo aéreo e iluminaram o céu por cima da Basílica de São Pedro.

Este concerto celebrou o Jubileu de 2025 e marcou o encerramento do 3.º Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, uma conferência organizada pela Fundação Fratelli Tutti que incluiu dois dias de iniciativas espirituais e culturais, para celebrar a força da fraternidade, oferecer ao mundo um abraço simbólico e renovar o compromisso coletivo com a proteção da Criação.

O filme de duas horas que regista o espetáculo está agora disponível na plataforma de streaming da Disney.

