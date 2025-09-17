Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Diocese do Porto leva mais de 18 mil peregrinos a Fátima

17 set, 2025 - 11:28 • Henrique Cunha

Estarão também presentes em Fátima, no sábado, 166 presbíteros, 52 diáconos, 734 acólitos e 171 doentes/frágeis.

A+ / A-

A Peregrinação Jubilar da Diocese do Porto marcada para sábado conta com mais de 18 mil pessoas inscritas.

De acordo com uma nota da diocese, estão inscritas 18.682 pessoas na Peregrinação Jubilar da diocese do Porto ao Santuário de Fátima, "números que revelam a mobilização e a participação dos diocesanos do Porto neste momento tão significativo do Ano Santo de 2025”.

A nota da Igreja portucalense revela também que estarão presentes em Fátima, no sábado 20 de setembro, 166 presbíteros, 52 diáconos, 734 acólitos e 171 doentes/frágeis.

O transporte dos peregrinos será assegurado por 362 autocarros e muitas viaturas particulares.

Ainda na semana passada, numa mensagem vídeo, o bispo do Porto apelou à “grande família diocesana” a peregrinar a Fátima. Na ocasião, D. Manuel Linda pediu o compromisso de todos para que a diocese do Porto seja “uma família de famílias”.

A concentração na manhã de sábado 20 de setembro será junto à Cruz Alta pelas 09h30.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou