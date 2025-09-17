Diocese do Porto leva mais de 18 mil peregrinos a Fátima

A Peregrinação Jubilar da Diocese do Porto marcada para sábado conta com mais de 18 mil pessoas inscritas.

De acordo com uma nota da diocese, estão inscritas 18.682 pessoas na Peregrinação Jubilar da diocese do Porto ao Santuário de Fátima, "números que revelam a mobilização e a participação dos diocesanos do Porto neste momento tão significativo do Ano Santo de 2025”.

A nota da Igreja portucalense revela também que estarão presentes em Fátima, no sábado 20 de setembro, 166 presbíteros, 52 diáconos, 734 acólitos e 171 doentes/frágeis.

O transporte dos peregrinos será assegurado por 362 autocarros e muitas viaturas particulares.

Ainda na semana passada, numa mensagem vídeo, o bispo do Porto apelou à “grande família diocesana” a peregrinar a Fátima. Na ocasião, D. Manuel Linda pediu o compromisso de todos para que a diocese do Porto seja “uma família de famílias”.

A concentração na manhã de sábado 20 de setembro será junto à Cruz Alta pelas 09h30.