Fundação AIS denuncia massacre na RD Congo e alerta para agravamento da violência

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) denunciou esta quarta-feira um novo massacre no leste da República Democrática do Congo (RDC), alertando para a rápida deterioração da situação humanitária e de segurança na região.

Segundo a organização pontifícia, pelo menos 64 pessoas foram assassinadas “num brutal ataque terrorista” entre 8 e 9 de setembro na localidade de Ntoyo, província de Kivu do Norte, muitas delas quando participavam num velório.

Em comunicado enviado à Renascença, a AIS descreve que os atacantes “utilizaram armas de fogo e martelos”, tendo ainda incendiado seletivamente algumas habitações, “numa estratégia premeditada de terror”. As autoridades locais já iniciaram o enterro das vítimas e anunciaram novas medidas de segurança.

A fundação manifesta “profunda consternação e solidariedade” para com as famílias das vítimas, unindo-se à mensagem de compaixão do bispo de Butembo-Beni, monsenhor Melchisédech Sikuli Paluku.

“A todas as famílias afetadas por esta enésima e horrível carnificina [...] bem como a todos os fiéis da paróquia, expressamos a nossa proximidade espiritual. Que Deus, o Mestre da Vida, nos fortaleça por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Consoladora dos aflitos, e nos conduza para além do deserto dos sofrimentos presentes, rumo a uma paz duradoura”, lê-se na nota.

A AIS alerta ainda que a violência no leste do Congo se tem intensificado em Kivu do Norte e do Sul, provocando deslocações em massa e uma grave crise humanitária. No comunicado, apela à comunidade internacional para uma resposta urgente: “É imperativo proteger os civis, garantir a liberdade religiosa e trabalhar por uma paz duradoura nesta região martirizada de África onde atuam impunemente mais de 120 milícias e grupos violentos, especialmente nas províncias orientais da República Democrática do Congo, incluindo Ituri, Kivu do Norte, Kivu do Sul e Tanganyika”.

Também a Conferência Episcopal Nacional do Congo (CENCO) denunciou que, nessas zonas, a população continua a ser vítima de assassinatos e sequestros, e classificou os factos como “massacres odiosos” perpetrados contra fiéis inocentes.

“Medo e terror” também em Kisangani

Segundo a AIS, dias antes do massacre em Ntoyo, a 5 de setembro, um sacerdote foi baleado e assaltado em Kisangani, no centro-norte do país, ficando ferido sem gravidade. Na mesma cidade, um convento e várias casas religiosas — entre elas das Carmelitas e das Irmãs da Imaculada Conceição — foram alvo de assaltos.

Para o missionário comboniano português Marcelo Oliveira, residente há vários anos na RDC, citado no comunicado, reina um ambiente de “medo e terror”.

“É uma realidade recorrente, a insegurança, seja em Kisangani, seja na parte este, onde tudo continua com muita insegurança, ataques constantes, gente que morre todos os dias”, descreve em mensagem enviada para a Fundação AIS em Lisboa.