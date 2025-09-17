Menu
  • Noticiário das 12h
  • 17 set, 2025
Pastoral Juvenil promove formação para “aprofundar missão”

17 set, 2025 - 10:25 • Henrique Cunha

Serão três dias abertos a todos os que, nas dioceses, em comunidades, movimentos, congregações, associações ou paróquias, acompanham jovens e desejam aprofundar esta missão.

O Seminário Maior de Coimbra vai acolher de 17 a 19 de outubro o Encontro de Formação em Pastoral Juvenil.

Em comunicado, o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ) assegura que “a Pastoral Juvenil em Portugal continua a navegar pelos desafios da juventude com coragem e criatividade”, sublinhando que é “nesse espírito, que nasce a "FORMAÇÃO À VISTA - Encontro de Formação em Pastoral Juvenil, que terá lugar de 17 a 19 de outubro de 2025, no Seminário Maior de Coimbra”.
Serão três dias abertos a todos os que, nas dioceses, em comunidades, movimentos, congregações, associações ou paróquias, acompanham jovens e desejam aprofundar esta missão. Espaço privilegiado de encontro, reflexão e capacitação para os que acompanham os jovens; aprofundando temas atuais e desafiadores, este encontro visa fortalecer a missão educativa e evangelizadora da Igreja junto das novas gerações”, sublinha a nota.
Para o efeito, o DNPJ reuniu “um leque de formadores, especialistas e agentes de pastoral que irão partilhar experiências e lançar pistas de reflexão sobre temas centrais: a realidade da juventude hoje, a comunicação, a liderança, a escuta, a espiritualidade e os caminhos da Pastoral Juvenil”.
O Departamento da Pastoral Juvenil garante que “mais do que um simples programa”, o Formação à Vista quer ser “um porto de encontro e um horizonte aberto; um tempo para escutar, aprender, rezar e renovar o compromisso com a juventude”.

“Em Coimbra, a Pastoral Juvenil lança novamente âncora, chamando todos os que acreditam que a Igreja só será jovem se caminhar ao lado dos jovens e com os jovens”, conclui o comunicado do DNPJ.

