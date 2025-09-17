Menu
  • Noticiário das 12h
  • 17 set, 2025
Patriarcado promove encontros sinodais para jovens em outubro

17 set, 2025 - 09:26 • Olímpia Mairos

Os encontros contemplam momentos de oração, escuta e fraternidade, presididos pelos bispos auxiliares de Lisboa D. Nuno Isidro, D. Alexandre Palma e D. Rui Gouveia.

O Patriarcado de Lisboa vai dinamizar, no próximo mês de outubro, os “Círculos Geração Rise Up”, encontros sinodais destinados a jovens de toda a diocese.

A iniciativa, integrada no caminho sinodal proposto à Igreja, tem como objetivo “escutar os jovens e capacitá-los para uma participação ativa na vida eclesial”.

Organizados pelo Serviço da Juventude, o Setor da Animação Vocacional e a Pastoral Universitária, os sete encontros decorrerão aos fins de semana, entre 5 e 26 de outubro, das 15h00 às 20h00, em diferentes zonas da diocese. Cada sessão contemplará momentos de oração, escuta e fraternidade, presididos pelos bispos auxiliares de Lisboa: D. Nuno Isidro, D. Alexandre Palma e D. Rui Gouveia.

À semelhança do Fórum Geração Rise Up, realizado em dezembro de 2023, cada paróquia, unidade pastoral, movimento ou capelania é convidada a indicar dois jovens representantes. No caso das paróquias, as inscrições serão feitas através do pároco. Os participantes devem ser membros ativos das comunidades e integrados na realidade juvenil.

Segundo a carta enviada ao clero, a presença dos jovens nestes encontros é essencial para “contribuir para o processo nacional de auscultação no âmbito da pastoral juvenil, revitalizar as equipas vicariais da juventude e fortalecer a vivência sinodal nas comunidades”.

A organização apela, por isso, ao empenho das paróquias – em particular dos párocos, na escolha e envio dos jovens – para que este caminho sinodal seja “fecundo e inspirador para toda a Igreja diocesana”.

