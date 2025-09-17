Portugal participa no "Jubileu dos Catequistas" em Roma

A Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), através do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), vai participar no "Jubileu dos Catequistas" que se realiza, em Roma, de 26 a 28 de setembro.

De acordo com a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), a participação portuguesa contará com um grupo de 40 responsáveis diocesanos pela catequese e também grupos de catequistas do Algarve, Braga, Porto, Viseu, Leiria-Fátima e Lisboa.

“Para além dos encontros com o Santo Padre, as catequeses na cidade eterna, e a passagem pela Porta Santa, o dia 27 de setembro ficará marcado por uma eucaristia, na Igreja de Santo António dos Portugueses, para a qual estão convocados todos os catequistas dos países lusófonos a partir das 12h00”, avança a CEP.

A irmã Arminda Faustino, coordenadora do Departamento da Catequese no SNEC , em declarações reproduzidas na nota enviada pela CEP, sublinha o facto de o Jubileu poder contar com “muitos catequistas a falar português”. A responsável assinala que à comitiva de “40 responsáveis diocesanos que vai a Roma em representação da catequese em Portugal”, se juntam muitos outros oriundos da lusofonia.

“Este é um mês de recomeços na catequese, com muitas atividades e reencontros. Este «Jubileu da Catequese» vai, por certo, ser uma festa, um momento de muita alegria, de aprofundamento também da nossa fé, junto do Papa Leão XIV, que é, ele mesmo, o primeiro catequista”, completa a irmã Arminda Faustino”, adianta a irmã Arminda Faustino.

O "Jubileu dos Catequistas" termina no domingo, dia 28 de setembro, com a eucaristia, celebrada na praça de São Pedro, a partir das 10h00, e sob presidência do Papa Leão XIV. Para a ocasião estão previstas as instituições de alguns catequistas de vários continentes. De Portugal participam grupos organizados de catequistas do Porto, Braga, Viseu, Leiria-Fátima, Lisboa e Algarve.