Leão XIV afasta qualquer reforma em relação às mulheres e fiéis LGBT+

O Livro "Leão XIV, Cidadão do Mundo, Missionário do Século XXI", com a primeira entrevista do novo Papa, foi publicado em língua espanhola, no Peru, esta quinta-feira. Trata-se de uma extensa entrevista, sobre temas de atualidade e desafios deste pontificado face à realidade da Igreja e do mundo, após a divulgação de alguns excertos, no passado domingo.

Entre outros temas, o Papa Leão não se mostra disponível para introduzir alterações doutrinárias em questões mais polémicas como a ordenação das mulheres ou a abertura aos fiéis LGBT+. Ordenação de mulheres Sobre a possibilidade de ordenar mulheres diáconas, debatida numa assembleia internacional em 2023 e 2024, Leão XIV refere: “Não tenho intenção de mudar a doutrina da Igreja sobre o assunto, a curto prazo”. No entanto, deseja "continuar o caminho" do Papa Francisco, "nomeando mulheres para cargos de liderança em diferentes níveis da vida da Igreja".



Acolhimento dos fiéis LGBT+ Quanto à questão "muito sensível" e "polarizadora" do acolhimento na Igreja dos fiéis LGBT+, o Papa alinha com o seu antecessor no acolhimento de "todos, todos, todos", mas recusa quaisquer alterações doutrinárias, como o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. "Acredito que o ensinamento da Igreja se manterá como está", afirmou. “Estão todos convidados, mas não convido ninguém pela sua identidade particular", frisou, explicando que não quer "incentivar a polarização dentro da Igreja". E acrescenta: “As pessoas querem que a doutrina da Igreja mude. Penso que precisamos de mudar as atitudes antes mesmo de pensarmos em mudar o que a Igreja diz sobre qualquer questão”. Assim, “é altamente improvável, num futuro próximo, que a doutrina da Igreja sobre a sexualidade e sobre o casamento venha a mudar”. Neste ponto, Leão XIV reitera o seu apoio à "família tradicional" — "pai, mãe e filhos" — cujo "papel, que por vezes sofreu nas últimas décadas, deve ser novamente reconhecido e fortalecido". Sobre a violência sexual Questionado sobre o combate aos crimes de violência sexual por parte de membros do clero, Leão XIV afirma que a Igreja deve continuar a apoiar as vítimas com "genuína e profunda compaixão”, pois “sofreram feridas muito profundas por causa de abusos, por vezes carregam essas feridas durante toda a vida”. E acrescenta: “Seria ingénuo da minha parte, ou de qualquer outra pessoa pensar, que — embora lhes tenhamos dado algum tipo de acordo financeiro ou tratado do processo e o padre demitido — essas feridas possam simplesmente desaparecer por causa disso”. O Papa não esquece os acusados, que “também têm direitos, e muitos deles acreditam que esses direitos não foram respeitados”. Leão XIV cita estatísticas em que mais de 90% das pessoas que fazem acusações são autenticamente vítimas. E acrescenta que, perante "casos comprovados de acusações falsas" (ou seja, cerca de 10%), considera necessário proteger os padres, ou os acusados e respeitar os seus direitos. “Houve padres cujas vidas foram destruídas por causa disso. A lei existe, e podemos falar de direito civil ou direito eclesiástico, mas a lei existe para proteger os direitos de todas as pessoas”, sublinha.

