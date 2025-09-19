Patriarca de Lisboa apela à escuta, ao anúncio e à conversão no início do ano pastoral

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, dirigiu uma carta ao clero e às comunidades cristãs da diocese para marcar o início do ano pastoral.

No texto, D. Rui Valério sublinha que este é um tempo “favorável” para renovar o ardor missionário e assumir a identidade da Igreja como comunidade que escuta, anuncia e convida à conversão.

“Não é outra a missão da Igreja senão evangelizar, ou seja, fazer brilhar a luz do Evangelho em todas as dimensões da vida humana. Também nós, como comunidade diocesana, queremos deixar-nos guiar pelo Espírito para sermos uma Igreja missionária, capaz de escutar, anunciar e convidar à conversão”, escreve o patriarca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Inserida no ritmo do jubileu e no retomar das visitas pastorais, a mensagem lembra que “o Senhor chama-nos a renovar o ardor missionário e a redescobrir a beleza de sermos Igreja que vive, anuncia e testemunha o Evangelho no meio do mundo”.

“O Senhor chama-nos a ser uma Igreja que escuta com fé, anuncia com alegria e convida à conversão com esperança”, escreve D. Rui Valério, explicando que “só assim nos tornaremos realmente missionários, fermento de Evangelho no meio do mundo”.

O prelado pede, por isso, que se faça dos três verbos — escutar, anunciar, converter — a bússola deste ano pastoral.

“Peço-vos que, em cada paróquia, comunidade, movimento, família e grupo, façais destes três verbos — escutar, anunciar, converter — a bússola deste ano pastoral”, pede D. Rui Valério.

A mensagem destaca a escuta como primeiro passo da vida cristã: escutar Deus na oração, a sua Palavra nas Escrituras e os irmãos nas suas realidades concretas. O patriarca recorda que a Virgem Maria é modelo desta atitude de acolhimento, e que todo discípulo de Cristo é chamado a reconhecer a voz do Senhor.

“Da escuta brota o anúncio”, prossegue a carta. E, segundo o patriarca, evangelizar não se resume a palavras, mas exige testemunho coerente, gestos de caridade e vida de santidade, reforçando que a Igreja não pode fechar-se em si mesma, mas deve levar a alegria do Evangelho a todos.

“Uma Igreja missionária não se fecha nas suas estruturas, mas abre-se ao mundo para levar a todos a alegria do Evangelho, correspondendo ao mandato que recebeu de Jesus (…). Deve-se tornar algo incontornável na vida de qualquer cristão, como experimentavam os primeiros cristãos: ‘Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos’”, lembra.

O terceiro pilar apontado é a conversão, descrita como resposta ao anúncio autêntico. Mais do que um ato pontual, trata-se de um processo contínuo de renovação da vida em Cristo, pessoal e comunitária. O patriarca desafia a diocese a assumir este caminho em todas as dimensões: pessoal, pastoral e missionária.

“Converter-se é voltar-se para Deus com todo o coração, deixar que Cristo renove a vida e assumir o caminho da santidade e da missão. Como pastor, convido toda a Diocese a este caminho: conversão pessoal, conversão pastoral e conversão missionária”, conclui D. Rui Valério.