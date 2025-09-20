Menu
  Noticiário das 14h
  20 set, 2025
GNR com dispositivo especial para "Bênção dos Capacetes 2025" em Fátima

20 set, 2025 - 13:51 • Lusa

Em 2024, participaram na Peregrinação da Bênção dos Capacetes mais de 180 mil motociclistas.

A Guarda Nacional Republicana vai colocar em Fátima um dispositivo especial para garantir a segurança e o controlo de tráfego durante a "Bênção dos Capacetes 2025", que decorre no domingo no Santuário de Fátima.

A operação "Bênção dos Capacetes 2025" prevê a "interdição temporária do espaço aéreo, prevenindo desta forma a realização de voos não autorizados de "drones"" e "intensifica as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, para garantir a segurança e a tranquilidade pública do evento", refere, num comunicado.

Com esta ação, os militares pretendem ainda "assegurar a segurança rodoviária e fluidez do trânsito, com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos e prevenir a atividade criminal, através do reforço do policiamento no Santuário e zonas envolventes".

Na nota de imprensa, a GNR salienta que se trata de "um evento de grande impacto a nível nacional, que reúne milhares de motociclistas".

O aumento significativo expectável de pessoas no Santuário de Fátima, no distrito de Santarém, "implicam uma preocupação acrescida em todos os aspetos relacionados com a segurança das pessoas e bens e fluidez rodoviária interna e nos acessos à cidade de Fátima".

Entre os conselhos, a GNR sugere o planeamento antecipado da deslocação, cumprir as regras do código da estrada, especialmente os limites de velocidade, e usar sempre o capacete de proteção.

"Para que as celebrações decorram em segurança, apelamos a todos os motociclistas que respeitem as indicações dadas pela GNR e, principalmente, que os condutores adotem uma condução cautelosa e atenta, por forma a evitar acidentes de viação", reforça a GNR.

Milhares de motociclistas são esperados em Fátima, no sábado e no domingo, para participarem na X Peregrinação da Bênção dos Capacetes, que será presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério.

Esta é uma das maiores peregrinações à Cova da Iria, afirma-se numa nota do Santuário de Fátima, ao realçar que a peregrinação deste ano terá um "caráter jubilar por coincidir com o Ano Santo e o programa expande-se a dois dias".

Os motociclistas participam nas celebrações, nomeadamente no acolhimento de peregrinos, no transporte do andor, no apoio à distribuição da comunhão, na recitação do rosário e na proclamação das leituras, refere-se no comunicado.

Além da missa dominical das 11h00, presidida por Rui Valério, no Recinto de Oração do Santuário, este ano o programa alarga-se ao dia anterior (sábado), com os motociclistas a serem convidados a vivenciar todo o fim de semana em Fátima.

Segundo o Santuário de Fátima, a "novidade do programa é a integração de atividades que visam aprofundar a relação entre a fé cristã e a segurança rodoviária".

Em 2024, participaram na Peregrinação da Bênção dos Capacetes mais de 180 mil motociclistas, informa ainda o Santuário de Fátima.

