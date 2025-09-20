Menu
Vaticano

Leão XIV recebe nova embaixadora de Portugal junto à Santa Sé

20 set, 2025 - 16:20 • Lara Castro com redação

Durante a audiência privada, Maria Amélia Maio de Paiva reiterou o convite para que Leão XIV visite Portugal.

A+ / A-

O Papa Leão XIV recebeu esta manhã, no Vaticano, as cartas credenciais de Maria Amélia Maio de Paiva, a nova embaixadora de Portugal junto da Santa Sé. Trata-se da primeira mulher a assumir este cargo diplomático.

À Renascença, Maria Amélia Maio de Paiva afirmou ser uma “enorme honra e privilégio” assumir estas funções, sublinhando que “é um dia muito especial” para a diplomacia portuguesa. A nova embaixadora descreveu o encontro com o Papa como “muito caloroso e cordial”.

Durante a audiência privada, Maria Amélia Maio de Paiva reiterou o convite para que Leão XIV visite Portugal. “Seria um enorme gosto e privilégio receber Sua Santidade”, disse, lembrando que o Papa acaba de iniciar funções e tem “um vasto conjunto de convites” já em agenda. "Pareceu-me que se for possível e quando for possível terá certamente muito gosto em poder fazê-lo", contou. Para já, não há qualquer data prevista para uma visita.

A diplomata recordou ainda os laços históricos entre Portugal e a Santa Sé, destacando as duas viagens de Francisco a Portugal — incluindo a Jornada Mundial da Juventude em 2023 — e as palavras de "simpáticas e de agradecimento" do atual Papa pela organização desse evento.

Maria Amélia Maio de Paiva nasceu em 1961, é licenciada em História e mestre em Relações Internacionais. Foi presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e ingressou na carreira diplomática em 1988. Sucede a Domingos Fezas Vital na chefia da missão portuguesa junto da Santa Sé.

Tópicos
Saiba Mais
