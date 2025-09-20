Leão XIV recebe nova embaixadora de Portugal junto à Santa Sé

O Papa Leão XIV recebeu esta manhã, no Vaticano, as cartas credenciais de Maria Amélia Maio de Paiva, a nova embaixadora de Portugal junto da Santa Sé. Trata-se da primeira mulher a assumir este cargo diplomático.

À Renascença, Maria Amélia Maio de Paiva afirmou ser uma “enorme honra e privilégio” assumir estas funções, sublinhando que “é um dia muito especial” para a diplomacia portuguesa. A nova embaixadora descreveu o encontro com o Papa como “muito caloroso e cordial”.

Durante a audiência privada, Maria Amélia Maio de Paiva reiterou o convite para que Leão XIV visite Portugal. “Seria um enorme gosto e privilégio receber Sua Santidade”, disse, lembrando que o Papa acaba de iniciar funções e tem “um vasto conjunto de convites” já em agenda. "Pareceu-me que se for possível e quando for possível terá certamente muito gosto em poder fazê-lo", contou. Para já, não há qualquer data prevista para uma visita.