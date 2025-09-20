Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Religião

Papa sobre o panorama mundial: “Estado onde não há justiça não é Estado”

20 set, 2025 - 17:42 • Aura Miguel

Leão XIV considerou o Jubileu da Justiça um convite para se refletir melhor “sobre um aspecto da justiça que é muitas vezes insuficientemente abordado: a realidade de muitos países e povos que têm fome e sede de justiça".

A+ / A-

Esta manhã, Leão XIV recebeu na Praça de São Pedro os participantes no Jubileu dos profissionais ligados à justiça.

“Hoje, o que se reivindica para os operadores da justiça é precisamente a procura ou a recuperação de valores esquecidos na convivência, o seu cuidado e respeito”, disse o Papa. Trata-se de “um processo útil e necessário, dado o aparecimento de comportamentos e estratégias que demonstram desprezo pela vida humana, desde a sua primeira manifestação, que negam direitos básicos à existência pessoal e desrespeitam a consciência da qual brotam as liberdades”.

Neste contexto, o Jubileu é um convite para se refletir melhor “sobre um aspecto da justiça que é muitas vezes insuficientemente abordado: a realidade de muitos países e povos que têm fome e sede de justiça porque as suas condições de vida são tão injustas e desumanas que chegam a ser inaceitáveis”, sublinhou o pontífice.

Leão XIV alargou estas considerações ao actual panorama internacional: "Sem justiça, o Estado não pode ser administrado; é impossível haver lei num Estado onde não há verdadeira justiça. Um acto praticado de acordo com a lei é certamente praticado de acordo com a justiça, e é impossível que um acto praticado contra a justiça seja praticado de acordo com a lei [...] Um Estado onde não há justiça não é um Estado”, frisou o Papa Leão, citando Santo Agostinho.

A estes responsáveis e profissionais provenientes de diversos países e instituições jurídicas e estruturas ligadas aos tribunais, o Papa sublinhou também que “a justiça é chamada a desempenhar uma função superior na convivência humana, não podendo ser reduzida à nua aplicação da lei, nem à ação dos juízes ou limitar-se a aspectos meramente processuais”.

Leão XIV, que também é canonista, esclareceu ainda que a verdadeira igualdade “é a oportunidade que se dá a todos de realizarem as suas aspirações e de verem os direitos inerentes à sua dignidade garantidos por um sistema de valores comuns e partilhados, capaz de inspirar normas e leis em que assenta o funcionamento das instituições”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 20 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano