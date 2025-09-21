Menu
D. Rui Valério pede responsabilidade a quem conduz na estrada

21 set, 2025 - 14:25 • Cristina Nascimento , Isabel Pacheco

Esta manhã, cerca de 120 mil pessoas marcaram presença no Santuário de Fátima, para a bênção dos capacetes.

Durante a missa, presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério enalteceu a liberdade da condução, mas lembrou também as responsabilidades.

“Conduzir é bem mais do que técnica. Revela-se como um exercício de responsabilidade, de respeito e de humanidade", começou por dizer o Patriarca.

"A liberdade fascinante que sentimos ao acelerar precisa de ser sempre sustentada pela consciência e responsabilidade nos valores da justiça, da verdade, da lealdade, da camaradagem e da segurança", recordou D. Rui Valério, esta manhã, no Santuário de Fátima.

Milhares de motards participaram este domingo na peregrinação da bênção dos capacetes. Horas antes, e à Renascença, a GNR antecipava um evento de grande impacto, tendo preparado um dispositivo especial de segurança, com reforço de ações de patrulhamento. Nas ruas estiveram cerca de 120 militares, como adiantou à Renascença o tenente-coronel Hélder Nobre.

Nas imediações - e apesar da presença de milhares de pessoas - as restrições ao trânsito não o impedem de fluir com normalidade, assegura fonte da GNR.

