Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Não há futuro baseado na violência". Papa Leão XIV renova apelo à paz em Gaza

21 set, 2025 - 12:05 • Aura Miguel

Presentes com vários cartazes e faixas a favor da paz, diversos grupos encheram a Praça de São Pedro e aplaudiram a saudação do Papa.

A+ / A-

Leão XIV saudou, no final do Angelus, os representantes de várias associações católicas empenhadas na solidariedade com o povo da Faixa de Gaza. Presentes com vários cartazes e faixas a favor da paz, diversos grupos encheram a Praça de São Pedro e aplaudiram a saudação do Papa. “Aprecio a vossa iniciativa e a de muitas outras, em toda a Igreja, que manifestam proximidade aos nossos irmãos e irmãs que sofrem naquela terra atormentada”, disse o pontífice.

“Convosco e com os pastores das igrejas na Terra Santa, repito: não há futuro baseado na violência, no exílio forçado, na vingança. Os povos precisam de paz. Aqueles que os amam verdadeiramente trabalham pela paz”, frisou com veemência.

“Quem serve a riqueza, fica escravo dela”

Ainda durante o Angelus, o Papa alertou para o mau uso da riqueza, dos recursos da terra e da vida que Deus nos confiou. “Podemos seguir o critério do egoísmo, colocando a riqueza em primeiro lugar e pensando apenas em nós mesmos, mas isto isola-nos dos outros e espalha o veneno de uma competição que muitas vezes gera conflitos”. Ou, em alternativa, “podemos reconhecer tudo o que temos como um dom de Deus a ser administrado, e usá-lo como instrumento de partilha para criar redes de amizade e solidariedade, para edificar o bem, para construir um mundo mais justo, equitativo e fraterno”, afirmou.

Horas antes, na missa que celebrou na pequena paróquia de Sant'Ana, no Vaticano, Leão XIV também alertou para o risco de “a sede de riqueza substituir Deus no nosso coração quando acreditamos que ela nos salvará a vida”. E deixou um apelo aos responsáveis mundiais: “Hoje, em particular, a Igreja reza para que os governantes das nações sejam libertados da tentação de usar a riqueza contra o homem, transformando-a em armas que destroem os povos e em monopólios que humilham os trabalhadores”, frisou. “Quem serve Deus liberta-se da riqueza, mas quem serve a riqueza fica escravo dela! Quem procura a justiça transforma a riqueza em bem comum; quem procura dominar, transforma o bem comum em despojo da sua própria ganância”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano