Diocese do Porto

D. Manuel Linda: "Está na hora de convocar um Sínodo diocesano"

22 set, 2025 - 12:40 • Henrique Cunha

Na Peregrinação Juibilar ao Santuário de Fátima, o bispo do Porto manifestou a vontade de ouvir a diocese "nos próximos meses". D. Manuel Linda defendeu, por exemplo a necessidade de se encontrar respostas à diminuição do clero diocesano.

Bispo do Porto aproveita Peregrinação Jubilar ao Santuário de Fátima para manifestar a sua vontade de “nos próximos meses ter eco, receber o sentir das pessoas e organismos”, sobre a “necessidade e possibilidade” da organização de um Sínodo na diocese do Porto.

“Está na hora de convocar um Sínodo Diocesano”, referiu D. Manuel Linda, durante a homilia da Missa do último sábado, em Fátima.

O bispo do Porto lembrou o problema da diminuição do clero na diocese, classificando-o como uma “urgência”. De acordo com o semanário diocesano “Voz Portucalense”, D. Manuel Linda referiu não existirem dúvidas de que “dentro de uma década, o clero diocesano baixará imensamente”. “Como assegurar os sacramentos, a organização das comunidades, e a atividade sócio caritativa representada, por exemplo, pelos Centros Sociais Paroquiais? perguntou . “Esta é uma urgência. Não para amanhã. Era já para ontem”, defendeu.

Na Peregrinação da diocese do Porto ao Santuário de Fátima, estiveram presentes 166 presbíteros, 52 diáconos, 734 acólitos e 171 doentes e frágeis, num total de mais de 19 mil inscrições.

Contudo, os números finais revelam que foram muitos os diocesanos que se deslocaram à Cova da Iria sem inscrição prévia, dado que, de acordo com os serviços do Santuário de Fátima participaram Missa Jubilar mais de 70 mil peregrinos.

No final da celebração, o bispo do Porto agradeceu a grande mobilização diocesana e manifestou a vontade de acolher “todos os que se afastaram da Igreja”.

“A todos a minha profunda amizade e o meu profundo agradecimento. Como dizia na homilia, que seja o início de um tempo de renovação, que há-de passar por meter dentro da Igreja tantos, tantos que se afastaram dela e que sentem a nostalgia de a ela regressarem. E que o façamos com esta palavra que também tem de entrar agora nos nossos lemas do dia a dia: juntos, juntos, juntos”, afirmou D. Manuel Linda, num vídeo publicado na página da diocese.

