Frades Capuchinhos criam residência universitária no Porto

A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos vai abrir, a 1 de outubro, no Poeto, um alojamento a preço acessível com capacidade para 22 estudantes.

De acordo com o coordenador da “Residência de Estudantes do Amial”, frei Miguel Grilo, a iniciativa "pretende ser uma "resposta à carência de alojamento a preços acessíveis".

"Procuramos dar uma resposta que é limitada, tendo em conta a procura, tendo em conta a necessidade, mas procuramos ser uma resposta possível, de modo que os jovens possam encontrar não apenas um sítio onde possam estar, mas também um espaço que permita eles poderem concentrar-se mais nos estudos, terem um ambiente fraterno, um ambiente acolhedor, onde possam viver a sua juventude, nesta etapa da vida que é tão importante”, sublinha.

O sacerdote sublinha que “atualmente, o espaço está preparado para 12 pessoas, mas esperamos até janeiro ampliar para 22”.

"Fica mesmo encostado ao nosso convento, junto à Igreja, ou seja, é tudo o mesmo espaço e que é dinamizado pelos Capuchinhos, pela paróquia tem toda uma colaboração, tem toda uma participação ativa na colaboração deste projeto”, diz à Renascença.

A iniciativa da ordem religiosa surge como resposta à carência de alojamento para estudantes universitários. O espaço da residência tem vindo a ser transformado pela própria comunidade da ordem religiosa.

rei Miguel Grilo fala de “um grande desafio, porque na sua maioria, os trabalhos têm sido feitos por nós, frades".

"Temos feito esses trabalhos, seja os trabalhos de carpintaria, de eletricidade... Têm sido feitos por nós e com a ajuda, com a colaboração também de alguns paroquianos, que têm também contribuído”.

“Recordo, por exemplo, que vários paroquianos nossos têm ajudado nas limpezas, têm ajudado nas pinturas e em alguns trabalhos de carpintaria. Toda esta colaboração comunitária tem sido algo bastante belo de se ver, porque vemos isto tudo como um projeto também paroquial”, acrescenta.

Para além da vertente social e solidária que o projeto envolve, frei Miguel destaca também a importância dos Franciscanos Capuchinhos estarem "perto do mundo académico e das suas dificuldades, e preocupações".

Ao mesmo tempo, a iniciativa visa também ajudar a dinamizar "a pastoral universitária no Polo da Asprela".

"Estamos já a preparar para o dia 15 de outubro uma iniciativa no âmbito da Pastoral Universitária, neste Polo que é muito importante, pois estamos a falar de cerca de 50 mil estudantes em toda área da Asprela", avança.

A "Residência de Estudantes do Amial", dos Frades Capuchinhos fica na Rua Nova do Tronco, na freguesia de Paranhos. Situa-se nas proximidades do Polo Universitário da Asprela. Os preços variam entre os 150 e os 280 euros mensais, aos quais acrescem as despesas de água, luz e de gás.