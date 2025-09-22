Patriarca de Lisboa envia convite para Jornada sobre Concílio de Niceia

Na sua mensagem video disponivel no site do Patriarcado, D. Rui Valério contextualiza o "acontecimento histórico" para a Igreja, “particularmente para a perspicácia que norteou e iluminou e inspirou os padres de forma a testemunharem aos outros, a uma cultura diferente, aquilo que é a fé cristã”. O Patriarca lembra o "percurso do ano jubilar da esperança", que a Igreja está a viver, a que junta "um outro acontecimento histórico, marcante, tanto para a vida como para a fé da humanidade inteira acontece e se celebra e se recorda; o Concílio de Niceia".

E prossegue: "Este ano de 2025 assinalam-se os 1700 anos da sua realização. Ele fora convocado – o Concílio de Niceia – para responder a interrogações, para responder a problemas, mas sobretudo houve uma preocupação, foi o de traduzir para uma cultura diferente daquela judaica e hebraica, foi para traduzir nessa nova cultura aquela mensagem essencial: que Deus é amor, que em Jesus Cristo, o próprio Deus veio ao nosso encontro, que Ele morreu e ressuscitou".

D. Rui Valério termina a sua mensagem com o convite à participação na Jornadas sobre o Concílio realizado há 1700 anos em Niceia. "E por isso vos convido a que no próximo dia 27 de setembro, no Museu da Marinha, nos encontremos para refletir sobre o Concílio de Niceia, particularmente para a perspicácia que norteou e iluminou e inspirou os padres de forma a testemunharem aos outros, a uma cultura diferente, aquilo que é a fé cristã. E ao mesmo tempo, Niceia também fica conhecida por ter sido o berço da elaboração do Credo que nós dominicalmente professamos na Santa Missa. E foi também ali, em Niceia, que se fizeram passos significativos em ordem a uma compreensão evangélica do que é ser Igreja e do que é a vida cristã. Bem-haja, Concílio de Niceia, bem-haja a todos vós que ireis participar nesta efeméride e neste encontro de reflexão”, sublinha o Patriarca D. Rui Valério, na sua mensagem vídeo publicada no YouTube.