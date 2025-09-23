Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Europa: Organizações cristãs contestam nova abordagem comunitária para repatriar migrantes

23 set, 2025 - 20:57 • Ecclesia

Cáritas e bispos católicos da União Europeia pedem prioridade ao «regresso voluntário», com «respeito pela dignidade humana»

A+ / A-

O Grupo Cristão sobre Migração e Asilo, que reúne Igrejas e agências humanitárias de toda a Europa, manifestou “sérias preocupações” sobre o projeto de regulamento da Comissão Europeia para um novo sistema comum de regresso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Estamos particularmente alarmados com o facto de a proposta dar prioridade aos regressos forçados em detrimento dos voluntários e adotar uma abordagem punitiva e orientada para a segurança, que contrasta com as obrigações legais e morais da EU”, indica a declaração conjunta, divulgada online.

A nota apela ao “regresso voluntário” e ao respeito pela dignidade humana.

Os signatários incluem a Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (COMECE), a Cáritas Europa e oito organizações de várias confissões cristãs.

“Com base no nosso compromisso com a dignidade humana, a solidariedade e o bem comum, acreditamos que as políticas da UE devem estar ancoradas nos direitos humanos, na dignidade e no Estado de Direito”, pode ler-se.

O documento deixa uma séria de “recomendações fundamentais”, sublinhando que “a detenção só deve ser utilizada como último recurso, com fortes salvaguardas dos direitos humanos, devendo ser dada prioridade a alternativas menos coercivas”.

“As crianças nunca devem ser detidas”, acrescentam as organizações cristãs.

O regresso voluntário deve ser a opção preferida, uma vez que é mais humano, sustentável e económico do que o regresso forçado. É essencial um mecanismo de monitorização independente dos procedimentos de regresso, que deve ser reforçado com financiamento adequado, um mandato claro e total independência das autoridades nacionais.”

A declaração critica a criação de “centros de regresso” fora da União Europeia e a “cooperação com entidades não reconhecidas, autocráticas ou instáveis”, manifestando “sérias preocupações em matéria de direitos fundamentais, transparência e Estado de Direito”.

“Devem ser evitadas medidas coercivas e punitivas por falta de cooperação com os procedimentos de regresso, uma vez que estas podem causar danos desproporcionados e conduzir a tratamentos desumanos”, acrescentam os signatários.

As Igrejas e organizações cristãs recordam que existem pessoas que “se encontram há anos numa situação de limbo jurídico”, pedindo que os Estados-Membros considerem “a possibilidade de conceder um estatuto de residência por motivos humanitários a pessoas cujo pedido de residência tenha sido rejeitado, mas que nos próximos anos não poderão regressar”.

O novo Sistema Europeu Comum de Regresso (SECR) é uma iniciativa da União Europeia, parte do Pacto em Matéria de Migração e Asilo, que diz respeito aos procedimentos de retorno de cidadãos de países terceiros em situação irregular.

A proposta inclui a criação de procedimentos comuns para decisões de regresso, o reconhecimento mútuo dessas decisões entre países da UE e a aplicação de obrigações mais rigorosas para os migrantes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano