“Entrar na Ordem implica terminar um relacionamento de seis anos.” Freiras na Escócia abrem portas do convento

“Adoro a ideia de ser uma noiva de Cristo. É um termo tão bonito para o que é a vida consagrada,” disse Caitlyn, referindo-se à definição de freiras como noivas espirituais de Cristo.

Caitlyn Stewart, uma jovem de 25 anos de Glasgow, participou no retiro “Encounter Christ” em Elgin após interessar-se pelo Cristianismo durante as suas aulas de Estudos Religiosos. Caitlyn está a ponderar converter-se ao Catolicismo e entrar na ordem. Ou seja, pondera tornar-se freira.

Uma ordem religiosa sediada nos Estados Unidos, as Irmãs Dominicanas de Santa Cecília, foram convidadas a residir em Greyfriars (que data de 1479) em 2013, a pedido do bispo católico local, depois de um grupo anterior de freiras ter abandonado o convento, por serem cada vez menos.

“Há uma geração agora que nunca sequer ouviu falar de Jesus , porque ninguém ensinou os seus pais, ou levou os seus pais à igreja, ou leu a Bíblia com eles,” disse a irmã.

Mary e as outras três freiras que vivem no Convento Greyfriars, em Elgin, no Nordeste da Escócia , organizam retiros para ministros católicos jovens e para mulheres entre os 18 e os 30 anos que procuram saber mais sobre Deus e sobre a vida religiosa como freira. Também oferecem aulas de expressão criativa e música para crianças, num país em que irmã Gianna sente que a secularização se tornou predominante.

“Por vezes sinto-me como os apóstolos originais — indo e proclamando o nome de Jesus. Há pessoas que nunca sequer ouviram falar dele.”

“É emocionante estar aqui nestes tempos”, diz a irmã Mary Gianna, uma freira de 41 anos das Irmãs Dominicanas de Santa Cecília, que ensina crianças e adultos na Escócia sobre a fé católica.

“Entrar na fé também, fiz literalmente um mergulho profundo”, disse Stewart, que se descreve como alguém que já foi uma gótica coberta de tatuagens, e que sabe que, para entrar na Ordem, terá de terminar um relacionamento de seis anos com o namorado.

Stewart afirmou que alguns membros da família a apoiam, outros nem tanto. Entre a geração mais velha, ela percebe uma dose de animosidade relativamente à vida religiosa, freiras e padres, por causa dos escândalos de abuso sexual na Igreja. Os mais jovens, segundo Stewart, tendem a distinguir entre pessoas que cometeram atos maus e a Igreja como instituição.

Durante o fim de semana que passou com as freiras, viu a sua paz, alegria e amor. “Atrai-te quando vês isso,” disse.

Catherine, uma jovem, de 22 anos, de Washington D.C., que estuda na Escócia, está no seu sexto retiro com as freiras e também pondera juntar-se à ordem. “Acabei por conhecê-las, e conheci a sua comunidade e carisma, e vi quanto elas amam o Senhor. Vim a reconhecer que o Senhor me chama para amá-lo da mesma forma.”

Número de freiras em queda

Globalmente, o número de freiras caiu para pouco menos de 600 mil, quando em 1970 era de mais de um milhão, segundo o Center for Applied Research in the Apostolate, uma empresa de pesquisa nos EUA.

Na Escócia, o número de irmãs religiosas também diminuiu — para cerca de 300 em 2021, em comparação com mais de 1.200 em 1980, segundo o Catholic Directory e o Catholic Record Society.

A Irmã Gianna diz que vê potencial para que a Igreja volte a crescer, num momento em que as pessoas procuram um significado mais profundo na vida: “Os jovens veem o amor da Igreja através da nossa vocação como noivas de Cristo e mães da Igreja. E penso que as pessoas, especialmente os jovens, respondem verdadeiramente a isso, porque se sentem amados — e então abrem-se.”

Ensinar a fé através das redes sociais

A irmã Miriam Ruth, de 34 anos, também pertence a uma ordem fundada nos EUA, as Irmãs da Misericórdia de Alma, e veio para Edimburgo para viver alguns anos na capital escocesa. Vive com duas outras freiras, dá catequese online a adultos e grava vídeos. “A tecnologia expande realmente o número de pessoas com quem posso trabalhar e falar,” defendeu, num momento em que a Igreja procura expandir a sua mensagem digitalmente e abraçar as redes sociais para chegar a mais jovens.

Este mês, o Papa canonizou Carlo Acutis, um rapaz italiano nascido na Grã-Bretanha que morreu aos 15 anos e construía sites para espalhar a fé, tornando-se o primeiro santo da geração millennial.

Apesar de recorrer a novas formas de comunicação, a Igreja Católica mantém os seus ritos antigos. Estudos mostram que muitos adultos jovens encontraram consolo nas tradições religiosas desde a pandemia, o que ajuda a um renascimento no catolicismo.

A proporção de católicos entre os que frequentam regularmente um serviço religioso no Reino Unido aumentou de 23% em 2018 para 31% em 2024, enquanto os anglicanos da Igreja de Inglaterra diminuíram de 41% para 34%. Isto segundo um relatório da Bíblia Society e YouGov.

Apoio à comunidade mais ampla

Enquanto algumas ordens religiosas se focam no ensino, em Glasgow a irmã Catherine Farrelly, de 29 anos e formada em química, faz parte das Irmãs do Evangelho da Vida, que gerem um grupo pró-vida para apoiar mães grávidas, oferecendo roupas de bebé, assistência para habitação e outras ajudas.

A vida “bonita” no convento, que partilha com outras duas freiras, traz as suas peculiaridades e desafios. “As pessoas pensam que estamos o dia todo de joelhos a rezar… Nós brincamos umas com as outras, provocamo-nos umas às outras, rimo-nos,” disse Catherine. “Somos reais, e por isso lutamos, mas também nos apoiamos mutuamente.”

A Irmã Roseann Reddy, de 61 anos, que fundou a ordem em 2000, disse que algumas pessoas podem romantizar esta vida com base no que veem online. “Dá às pessoas uma noção do que é a vida religiosa,” disse ela, “mas quem considera entrar deve compreender plenamente o peso de tal escolha.”

Stewart sabe que, se entrar, vai destacar-se. “Ver uma mulher devota a Deus dessa forma, vestindo um hábito completo, é bastante marcante… e na Escócia há tão poucas e tão distantes umas das outras.”