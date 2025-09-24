“Entrar na Ordem implica terminar um relacionamento de seis anos.” Freiras na Escócia abrem portas do convento

24 set, 2025 - 12:50 • Reuters
“É emocionante estar aqui nestes tempos”, diz a irmã Mary Gianna, uma freira de 41 anos das Irmãs Dominicanas de Santa Cecília, que ensina crianças e adultos na Escócia sobre a fé católica.
“Por vezes sinto-me como os apóstolos originais — indo e proclamando o nome de Jesus. Há pessoas que nunca sequer ouviram falar dele.”
Mary e as outras três freiras que vivem no Convento Greyfriars, em Elgin, no Nordeste da Escócia, organizam retiros para ministros católicos jovens e para mulheres entre os 18 e os 30 anos que procuram saber mais sobre Deus e sobre a vida religiosa como freira. Também oferecem aulas de expressão criativa e música para crianças, num país em que irmã Gianna sente que a secularização se tornou predominante.
“Há uma geração agora que nunca sequer ouviu falar de Jesus, porque ninguém ensinou os seus pais, ou levou os seus pais à igreja, ou leu a Bíblia com eles,” disse a irmã.
Uma ordem religiosa sediada nos Estados Unidos, as Irmãs Dominicanas de Santa Cecília, foram convidadas a residir em Greyfriars (que data de 1479) em 2013, a pedido do bispo católico local, depois de um grupo anterior de freiras ter abandonado o convento, por serem cada vez menos.
Caitlyn Stewart, uma jovem de 25 anos de Glasgow, participou no retiro “Encounter Christ” em Elgin após interessar-se pelo Cristianismo durante as suas aulas de Estudos Religiosos. Caitlyn está a ponderar converter-se ao Catolicismo e entrar na ordem. Ou seja, pondera tornar-se freira.
“Adoro a ideia de ser uma noiva de Cristo. É um termo tão bonito para o que é a vida consagrada,” disse Caitlyn, referindo-se à definição de freiras como noivas espirituais de Cristo.
“Entrar na fé também, fiz literalmente um mergulho profundo”, disse Stewart, que se descreve como alguém que já foi uma gótica coberta de tatuagens, e que sabe que, para entrar na Ordem, terá de terminar um relacionamento de seis anos com o namorado.
Stewart afirmou que alguns membros da família a apoiam, outros nem tanto. Entre a geração mais velha, ela percebe uma dose de animosidade relativamente à vida religiosa, freiras e padres, por causa dos escândalos de abuso sexual na Igreja. Os mais jovens, segundo Stewart, tendem a distinguir entre pessoas que cometeram atos maus e a Igreja como instituição.
Durante o fim de semana que passou com as freiras, viu a sua paz, alegria e amor. “Atrai-te quando vês isso,” disse.
Catherine, uma jovem, de 22 anos, de Washington D.C., que estuda na Escócia, está no seu sexto retiro com as freiras e também pondera juntar-se à ordem. “Acabei por conhecê-las, e conheci a sua comunidade e carisma, e vi quanto elas amam o Senhor. Vim a reconhecer que o Senhor me chama para amá-lo da mesma forma.”
Globalmente, o número de freiras caiu para pouco menos de 600 mil, quando em 1970 era de mais de um milhão, segundo o Center for Applied Research in the Apostolate, uma empresa de pesquisa nos EUA.
Na Escócia, o número de irmãs religiosas também diminuiu — para cerca de 300 em 2021, em comparação com mais de 1.200 em 1980, segundo o Catholic Directory e o Catholic Record Society.
A Irmã Gianna diz que vê potencial para que a Igreja volte a crescer, num momento em que as pessoas procuram um significado mais profundo na vida: “Os jovens veem o amor da Igreja através da nossa vocação como noivas de Cristo e mães da Igreja. E penso que as pessoas, especialmente os jovens, respondem verdadeiramente a isso, porque se sentem amados — e então abrem-se.”
A irmã Miriam Ruth, de 34 anos, também pertence a uma ordem fundada nos EUA, as Irmãs da Misericórdia de Alma, e veio para Edimburgo para viver alguns anos na capital escocesa. Vive com duas outras freiras, dá catequese online a adultos e grava vídeos. “A tecnologia expande realmente o número de pessoas com quem posso trabalhar e falar,” defendeu, num momento em que a Igreja procura expandir a sua mensagem digitalmente e abraçar as redes sociais para chegar a mais jovens.
Este mês, o Papa canonizou Carlo Acutis, um rapaz italiano nascido na Grã-Bretanha que morreu aos 15 anos e construía sites para espalhar a fé, tornando-se o primeiro santo da geração millennial.
Apesar de recorrer a novas formas de comunicação, a Igreja Católica mantém os seus ritos antigos. Estudos mostram que muitos adultos jovens encontraram consolo nas tradições religiosas desde a pandemia, o que ajuda a um renascimento no catolicismo.
A proporção de católicos entre os que frequentam regularmente um serviço religioso no Reino Unido aumentou de 23% em 2018 para 31% em 2024, enquanto os anglicanos da Igreja de Inglaterra diminuíram de 41% para 34%. Isto segundo um relatório da Bíblia Society e YouGov.
Enquanto algumas ordens religiosas se focam no ensino, em Glasgow a irmã Catherine Farrelly, de 29 anos e formada em química, faz parte das Irmãs do Evangelho da Vida, que gerem um grupo pró-vida para apoiar mães grávidas, oferecendo roupas de bebé, assistência para habitação e outras ajudas.
A vida “bonita” no convento, que partilha com outras duas freiras, traz as suas peculiaridades e desafios. “As pessoas pensam que estamos o dia todo de joelhos a rezar… Nós brincamos umas com as outras, provocamo-nos umas às outras, rimo-nos,” disse Catherine. “Somos reais, e por isso lutamos, mas também nos apoiamos mutuamente.”
A Irmã Roseann Reddy, de 61 anos, que fundou a ordem em 2000, disse que algumas pessoas podem romantizar esta vida com base no que veem online. “Dá às pessoas uma noção do que é a vida religiosa,” disse ela, “mas quem considera entrar deve compreender plenamente o peso de tal escolha.”
Stewart sabe que, se entrar, vai destacar-se. “Ver uma mulher devota a Deus dessa forma, vestindo um hábito completo, é bastante marcante… e na Escócia há tão poucas e tão distantes umas das outras.”