  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
combate à toxicodependência

Patriarca na bênção da primeira pedra do centro de tratamento de Barcarena

24 set, 2025 - 08:56 • Redação

A cerimónia de lançamento da primeira pedra do novo centro para tratamento de pessoas com comportamentos aditivos e dependências, contou com a presença do Patriarca de Lisboa e do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais. O novo equipamento social deverá custar cerca de 4,5 milhões de euros.

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, benzeu a primeira pedra de um novo centro para tratamento de pessoas com comportamentos aditivos e dependências, em Barcarena, concelho de Oeiras.

A cerimónia contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, da presidente da Junta de Freguesia de Barcarena, Bárbara Silva, do presidente do ICAD, João Castel-Branco Goulão, do presidente da Associação para o Tratamento das Toxicodependências (ATT), Pedro Castro, e do arquiteto responsável pela obra, Miguel Saraiva.

Na sua intervenção, D. Rui Valério sublinhou que este centro será “um lugar de recomeço, que é gerador de uma nova vida para quem dele vai desfrutar”.

De acordo com a página do Patriarcado, D. Rui Valério agradeceu “às pessoas e instituições envolvidas neste projeto, porque vemos o que de melhor alguém tem dentro de si: a capacidade de, pelos outros, abdicar de tempo, de conforto, de tantas coisas. Sobretudo quando este outro é vulnerável”.

O patriarca de Lisboa defendeu também que aquele será um espaço de “recriação”, onde vidas serão “recompostas, restabelecidas e restauradas”, sendo, também por isso, um sinal de esperança: “A esperança é olhar para alguém, não pelo passado, mas vislumbrando o horizonte e aquilo que é a verdadeira vocação de cada ser humano: a liberdade, a felicidade, a plena realização enquanto pessoa."

“Não só hoje, mas daqui para a frente, vai estar presente na minha oração e nas minhas intenções este projeto e todas e todos aqueles que com ele e nele estão envolvidos”, assegurou D. Rui Valério.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, sublinhou que o equipamento tem como objetivo “criar condições para que quem cai possa, com apoio, levantar-se”.

“Isso acontece na toxicodependência, no alcoolismo ou noutras dependências. Para a Câmara é uma honra estar convosco e contribuir para que muitas mais pessoas se levantem e sintam que são tratadas com dignidade”, defendeu o autarca.

Este equipamento social vai nascer num terreno de 2.750m2, cedido pela Câmara de Oeiras à ATT, no âmbito do trabalho desenvolvido pela sua comunidade terapêutica FAROL no tratamento de pessoas que sofrem de adições.

A construção do edifício implica um investimento de cerca de 4,5 milhõesde euros, que vão ser suportados pela ATT - Associação para o Tratamento das Toxicodependências e pelo Município de Oeiras, que vai contribuir com cerca de um terço da totalidade.

O equipamento apresenta três pisos e um pátio. A receção, direção, serviços técnicos, salas de terapias, zonas de estar e refeitório vão ser instaladas no piso zero. Para o andar superior estão previstos os 22 quartos dos utentes e para o piso subterrâneo as áreas técnicas, arrumos, lavandaria e área de ginásio. A cobertura do edifício será acessível aos utentes, disponibilizando zonas ajardinadas e uma horta que poderá complementar o abastecimento da cozinha.

A disponibilização desta unidade terapêutica à população tem como objetivo contribuir para minimizar as carências sentidas no concelho de Oeiras na área do tratamento de pessoas com comportamentos aditivos e dependências.

