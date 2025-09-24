Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Santa Sé

Prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso visita Fátima

24 set, 2025 - 09:37

Visita em outubro para as celebrações do 60.º aniversário da publicação da declaração "Nostra Aetate".

A+ / A-

O prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-Religioso (Santa Sé), cardeal D. George Koovakad, vai visitar Fátima no dia 16 de outubro, no contexto das celebrações do 60.º aniversário da publicação da declaração "Nostra Aetate".

A Subcomissão de Diálogo Inter-Religioso da Conferência Episcopal Portuguesa avança que a iniciativa tem início às 10h30, com a Eucaristia presidida pelo prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-Religioso, na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima.

Para as 12h00 está marcada uma conferência proferida pelo cardeal D. George Koovakad sobre a génese, a história e a relevância atual da declaração "Nostra Aetate", do Concílio Ecuménico Vaticano II, sobre a Igreja e as Religiões Não-Cristãs (1965-2025), que tem lugar no Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI.

Segue-se (13h15) um almoço com bispos, delegados diocesanos e líderes de outras religiões na Casa de Nossa Senhora do Carmo.

As inscrições para participar no encontro já se encontram abertas e podem ser realizadas através de um formulário online.

A declaração "Nostra Aetate", onde sobressai a relação com o judaísmo, foi publicada a 28 de outubro de 1965.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano