Prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso visita Fátima

O prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-Religioso (Santa Sé), cardeal D. George Koovakad, vai visitar Fátima no dia 16 de outubro, no contexto das celebrações do 60.º aniversário da publicação da declaração "Nostra Aetate".

A Subcomissão de Diálogo Inter-Religioso da Conferência Episcopal Portuguesa avança que a iniciativa tem início às 10h30, com a Eucaristia presidida pelo prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-Religioso, na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima.

Para as 12h00 está marcada uma conferência proferida pelo cardeal D. George Koovakad sobre a génese, a história e a relevância atual da declaração "Nostra Aetate", do Concílio Ecuménico Vaticano II, sobre a Igreja e as Religiões Não-Cristãs (1965-2025), que tem lugar no Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI.

Segue-se (13h15) um almoço com bispos, delegados diocesanos e líderes de outras religiões na Casa de Nossa Senhora do Carmo.

As inscrições para participar no encontro já se encontram abertas e podem ser realizadas através de um formulário online.

A declaração "Nostra Aetate", onde sobressai a relação com o judaísmo, foi publicada a 28 de outubro de 1965.