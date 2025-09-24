Reconhecer a Palestina "poderia ajudar", mas "diálogo está interrompido"

O reconhecimento do Estado da Palestina por vários países ocidentais "poderia ajudar", mas neste momento não há vontade de ouvir e o "diálogo está interrompido", disse esta terça-feira o Papa.

Em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, Leão XIV lembrou que "a Santa Sé reconhece a solução dos dois Estados há muitos anos".

O Pontífice salientou que "é necessário encontrar uma forma de respeitar todos os povos".

O reconhecimento do Estado da Palestina "poderia ajudar, mas neste momento não há, de facto, vontade da outra parte em ouvir, pelo que o diálogo está atualmente interrompido" e a operação militar israelita continua na Faixa de Gaza.

O Papa adianta que telefonou esta terça-feira para a paróquia católica da Sagrada Família, em Gaza, e que todos estão bem, apesar dos bombardeamentos estarem a aproximar-se da igreja.

Sobre o aumento da tensão entre a Rússia e a Europa, num contexto de guerra na Ucrânia, Leão XIV admite que "alguém está a procurar uma escalada" e isso é "incrivelmente perigoso".

Defende que é tempo de baixar as armas e voltar à mesa das negociações.

“A Europa realmente unida poderia fazer muito”, declarou.

