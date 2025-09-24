Menu
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Audiência Geral

​“Rezem o terço pela paz todos os dias de Outubro”, pede Leão XIV

24 set, 2025 - 11:30

Imagem de Fátima sai da Capelinha ao encontro do Papa.

Audiência Geral desta quarta-feira. Foto: Giuseppe Lami/EPA
Audiência Geral desta quarta-feira. Foto: Giuseppe Lami/EPA

O Papa fez esta quarta-feira um apelo para que, em Outubro, se reze o terço pela paz no mundo.

No final da habitual audiência geral de quarta-feira, o Papa convidou todos a “rezar o terço pela paz, todos os dias do próximo mês, pessoalmente, em família, em comunidade”.

Além disso, Leão XIV alargou o convite a todos os que trabalham no Vaticano, pedindo-lhes para “viver esta oração na Basílica de São Pedro, todos os dias, às 19 horas”.

O Santo Padre deu particular destaque à recitação do terço na tarde de sábado, 11 de outubro, às 18 horas: “Rezaremos juntos aqui na Praça de São Pedro, na véspera do Jubileu da espiritualidade mariana, recordando também o aniversário da abertura do Concílio Vaticano II."

Entretanto, esta manhã, o Vaticano e o Santuário de Fátima divulgaram o programa do Jubileu da Espiritualidade Mariana, que decorre em Roma a 11 e 12 de outubro, e no qual estará presente a escultura de Nossa Senhora de Fátima, venerada na Capelinha das Aparições.

Pelas 17h00 de sábado, dia 11, a imagem sai em procissão da Igreja de Santa Maria in Traspontina (na Via della Conciliazione) até à Praça de São Pedro, onde decorrerá a vigília de oração presidida pelo Papa. À noite, haverá uma procissão das velas.

A imagem da Capelinha das Aparições também marcará presença na missa do Jubileu Mariano que o Santo Padre preside na manhã de domingo, 12 de outubro, na Praça de São Pedro.

“Mais uma vez, a 'Senhora vestida de branco' se fará peregrina da esperança e, em Roma, estará junto do 'bispo vestido de branco', como carinhosamente os pastorinhos de Fátima se referiram ao Santo Padre”, recorda o Padre Carlos Cabecinhas, reitor do santuário de Fátima. Esta será a quarta vez que a venerada Imagem se desloca a Roma ao encontro dia Papa (em 1984 e no ano 2000, durante o pontificado de João Paulo II e em 2013, já no pontificado de Francisco)

Catequese: Cristo conforta e salva do inferno quotidiano

Na catequese desta manhã, o Papa refletiu sobre o Sábado Santo e a descida de Cristo ao inferno. Esta descida “não diz respeito somente ao passado, mas toca a vida de cada um de nós”.

Leão XIV explicou que o inferno “não é apenas a condição de quem está morto, mas também daqueles que experimentam a morte por causa do mal e do pecado” E que "é também o inferno quotidiano da solidão, da vergonha, do abandono, da fadiga de viver”.

Neste contexto, “Cristo entra em todas essas realidades obscuras para nos testemunhar o amor do Pai. Não para julgar, mas para libertar. Não para culpar, mas para salvar. Ele o faz silenciosamente, na ponta dos pés, como alguém que entra num quarto de hospital para oferecer conforto e ajuda”.

O Papa disse ainda que o Sábado Santo “é o dia em que o céu visita a terra mais profundamente, o momento em que cada canto da história humana é tocado pela luz da Páscoa”.

“Se Cristo pôde descer até ali, nada pode ser excluído da sua redenção. Nem mesmo as nossas noites, nem mesmo as nossas culpas mais antigas, nem mesmo os nossos laços rompidos. Não há passado tão arruinado, nem história tão comprometida que não possa ser tocada pela misericórdia”, acrescentou Leão XIV.

