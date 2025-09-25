"Temos de aprender a comunicar", diz padre Paulo Duarte

25 set, 2025 - 22:02 • Henrique Cunha
“Comunicar sem corantes, nem conservantes” é o tema do encontro que decorre no Seminário de Coimbra, e que se iniciou com uma mesa-redonda que juntou Clara Almeida Santos, jornalista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; o sacerdote jesuíta Paulo Duarte, missionário digital; com a moderação do jornalista Nelson Mateus, que debateu as fronteiras da comunicação: “Ser, parecer ou aparecer”.
Clara Almeida Santos lembrou que “é muito difícil distinguir-se o verdadeiro do falso quando há muita informação em circulação”. A oradora sublinha que “existe muita informação de qualidade disponível”, e que é importante “a questão de escolha e discernimento”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ouvida pela Renascença, a professora universitária referiu que “o que acontece agora de novo é a multiplicidade de mensagens em circulação, o que nos obriga, se calhar, a uma maior atenção, a uma necessidade de fazermos por nós próprios, se calhar, alguma verificação”.
É cada vez mais importante o papel do mediador
Neste contexto, Clara Almeida Santos entende ser cada vez mais importante o papel do mediador da informação (jornalista). “Repare, se nós confiarmos numa marca de um órgão de comunicação social, como a Renascença, ou como a RTP, ou num determinado comentador, ou num determinado jornalista, damos-lhe à partida maior credibilidade”, adianta.
Para a jornalista, “esta questão da intermediação pode ser um selo de qualidade, de autenticidade, de haver um trabalho profundo de verificação, de ver o contraditório, de ver os vários ângulos das histórias”. “Nesse sentido, creio que é cada vez mais importante o papel do mediador”, acrescenta.
O padre Paulo Duarte, que se define como “aquele que está em missão no mundo digital, na realidade digital”, lembrou que esse “mundo é cada vez mais importante”, pois “hoje praticamente toda a gente já usou uma rede social; o próprio modo como as paróquias comunicam já passa por essa realidade”.
“É preciso ter em conta esse mundo que é muito livre, É preciso saber estar nessa realidade para não nos perdermos nela”, assinalou à Renascença. O sacerdote sublinhou que, seja em que espaço for, "temos de aprender a comunicar", e referiu o esforço da Igreja em estar presente nas diferentes plataformas, apesar de reconhecer que por vezes "a Igreja dá passos lentos".
No decurso do debate houve tempo também para se refletir sobre “este tempo em que toda a gente está com vontade de falar”, e em que “talvez a melhor forma de comunicar seja sussurrar”.
Clara Almeida Santos diz que “o mundo está saturado de informação”, e existe “na sociedade a necessidade do silêncio” que, na sua opinião, resulta da “retirada da espiritualidade da vida das pessoas”.
Em declarações à Renascença, a professora universitária aprofundou esta ideia: “O que vemos na nossa sociedade contemporânea é pessoas à procura de muitas coisas. À procura de retiros de silêncio, à procura, às vezes, de espiritualidades orientais, mantras, iogas, meditação, 'coaches', livros de automotivação".
"É uma série de coisas que entraram no nosso léxico contemporâneo e na nossa vida e que, se calhar, podemos associar também a um recuo da religião e da espiritualidade nas nossas vidas, porque são coisas que são fundamentais para nós como seres humanos e que, se calhar, substituímos as ladainhas e o terço porque nos foram mal explicados por mantras ou substituímos uma confissão ou o Sacramento da reconciliação por terapia."
"Não estou a dizer mal de nada disto, estou a dizer que nós precisamos dessas ferramentas e, como houve um recuo, se calhar, naquilo que é a expressão religiosa, temos que encontrar isso noutros sítios e noutras pessoas. E, portanto, o que vemos é o reconhecimento da importância de uma série de ferramentas que existem há milénios. Não estou a falar exclusivamente sobre a religião cristã, porque tudo isso existe noutras culturas, como o budismo, o hinduísmo, etc”, sublinha Clara Almeida Santos.
Na abertura das Jornadas de Comunicação Social, D. Joaquim Dionísio, bispo auxiliar do Porto e membro da Comissão Episcopal para a Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, deu o mote para os trabalhos, ao lembrar que “a Igreja conta convosco nesta missão”.
O responsável sublinhou a ideia de que a “comunicação é a realidade que nos ajuda na missão da evangelização”.
Em declarações à Renascença, D. Joaquim alertou para a necessidade do tempo na informação, porque “apesar da urgência de se informar”, na comunicação é importante também “haver tempo para não se dizer apenas por dizer”. “Da parte de quem comunica deve haver sempre o compromisso com a verdade, e evitar a ideia de agradar”.
“A verdade que queremos comunicar que seja servida com coragem”, reforçou.
D. Joaquim Dionísio contrariou ainda a ideia de alguma inadaptação da Igreja ao mundo atual da comunicação, afirmando haver a preocupação em “sermos solícitos para com os convites para termos o sentido da oportunidade”, mas advertiu: “não podemos sacrificar a verdade à voracidade do tempo”.
“A Igreja preocupa-se com a comunicação. Estas jornadas são disso exemplo. O investimento que tem feito também. Mas sim, há sempre algo mais que podemos fazer. Há sempre algo mais onde podemos chegar”, concluiu.