"Temos de aprender a comunicar", diz padre Paulo Duarte

“É preciso ter em conta esse mundo que é muito livre, É preciso saber estar nessa realidade para não nos perdermos nela”, assinalou à Renascença. O sacerdote sublinhou que, seja em que espaço for, "temos de aprender a comunicar", e referiu o esforço da Igreja em estar presente nas diferentes plataformas, apesar de reconhecer que por vezes "a Igreja dá passos lentos".

O padre Paulo Duarte, que se define como “aquele que está em missão no mundo digital, na realidade digital”, lembrou que esse “mundo é cada vez mais importante”, pois “hoje praticamente toda a gente já usou uma rede social; o próprio modo como as paróquias comunicam já passa por essa realidade”.

Para a jornalista, “esta questão da intermediação pode ser um selo de qualidade, de autenticidade, de haver um trabalho profundo de verificação, de ver o contraditório, de ver os vários ângulos das histórias”. “Nesse sentido, creio que é cada vez mais importante o papel do mediador”, acrescenta.

Neste contexto, Clara Almeida Santos entende ser cada vez mais importante o papel do mediador da informação (jornalista). “Repare, se nós confiarmos numa marca de um órgão de comunicação social, como a Renascença , ou como a RTP, ou num determinado comentador, ou num determinado jornalista, damos-lhe à partida maior credibilidade”, adianta.

Ouvida pela Renascença, a professora universitária referiu que “o que acontece agora de novo é a multiplicidade de mensagens em circulação, o que nos obriga, se calhar, a uma maior atenção, a uma necessidade de fazermos por nós próprios, se calhar, alguma verificação”.

Clara Almeida Santos lembrou que “é muito difícil distinguir-se o verdadeiro do falso quando há muita informação em circulação”. A oradora sublinha que “existe muita informação de qualidade disponível”, e que é importante “a questão de escolha e discernimento”.

“Comunicar sem corantes, nem conservantes” é o tema do encontro que decorre no Seminário de Coimbra, e que se iniciou com uma mesa-redonda que juntou Clara Almeida Santos, jornalista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; o sacerdote jesuíta Paulo Duarte, missionário digital; com a moderação do jornalista Nelson Mateus, que debateu as fronteiras da comunicação: “Ser, parecer ou aparecer”.

No decurso do debate houve tempo também para se refletir sobre “este tempo em que toda a gente está com vontade de falar”, e em que “talvez a melhor forma de comunicar seja sussurrar”.

Clara Almeida Santos diz que “o mundo está saturado de informação”, e existe “na sociedade a necessidade do silêncio” que, na sua opinião, resulta da “retirada da espiritualidade da vida das pessoas”.

Em declarações à Renascença, a professora universitária aprofundou esta ideia: “O que vemos na nossa sociedade contemporânea é pessoas à procura de muitas coisas. À procura de retiros de silêncio, à procura, às vezes, de espiritualidades orientais, mantras, iogas, meditação, 'coaches', livros de automotivação".

"É uma série de coisas que entraram no nosso léxico contemporâneo e na nossa vida e que, se calhar, podemos associar também a um recuo da religião e da espiritualidade nas nossas vidas, porque são coisas que são fundamentais para nós como seres humanos e que, se calhar, substituímos as ladainhas e o terço porque nos foram mal explicados por mantras ou substituímos uma confissão ou o Sacramento da reconciliação por terapia."

"Não estou a dizer mal de nada disto, estou a dizer que nós precisamos dessas ferramentas e, como houve um recuo, se calhar, naquilo que é a expressão religiosa, temos que encontrar isso noutros sítios e noutras pessoas. E, portanto, o que vemos é o reconhecimento da importância de uma série de ferramentas que existem há milénios. Não estou a falar exclusivamente sobre a religião cristã, porque tudo isso existe noutras culturas, como o budismo, o hinduísmo, etc”, sublinha Clara Almeida Santos.

“A Igreja conta convosco nesta missão”

Na abertura das Jornadas de Comunicação Social, D. Joaquim Dionísio, bispo auxiliar do Porto e membro da Comissão Episcopal para a Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, deu o mote para os trabalhos, ao lembrar que “a Igreja conta convosco nesta missão”.

O responsável sublinhou a ideia de que a “comunicação é a realidade que nos ajuda na missão da evangelização”.

Em declarações à Renascença, D. Joaquim alertou para a necessidade do tempo na informação, porque “apesar da urgência de se informar”, na comunicação é importante também “haver tempo para não se dizer apenas por dizer”. “Da parte de quem comunica deve haver sempre o compromisso com a verdade, e evitar a ideia de agradar”.

“A verdade que queremos comunicar que seja servida com coragem”, reforçou.

D. Joaquim Dionísio contrariou ainda a ideia de alguma inadaptação da Igreja ao mundo atual da comunicação, afirmando haver a preocupação em “sermos solícitos para com os convites para termos o sentido da oportunidade”, mas advertiu: “não podemos sacrificar a verdade à voracidade do tempo”.

“A Igreja preocupa-se com a comunicação. Estas jornadas são disso exemplo. O investimento que tem feito também. Mas sim, há sempre algo mais que podemos fazer. Há sempre algo mais onde podemos chegar”, concluiu.