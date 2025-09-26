Jornadas de Comunicação com apelos ao investimento e à construção de comunidade

D. Joaquim Dionísio deu este exemplo para afirmar a importância de a comunicação apostar na criação de “comunidade”. “Ser cristão, ser comunicador, exige a disponibilidade para sermos e formarmos comunidade”, referiu o bispo auxiliar do Porto.

“Estava lá (em Roma) um bispo que partilhou a dificuldade na sua diocese porque tinha um padre que se recusava ir para uma paróquia porque ele tinha criado na Internet uma comunidade virtual” , e que, portanto, não precisa de sair de casa para ir para uma paróquia. E ele (sacerdote) estava ali em casa, tinha a prática do dízimo, e, portanto, vivia bem”, relatou. “O bispo tinha dificuldade em perceber como é que o padre podia viver sem uma comunidade” , acrescentou.

O bispo auxiliar do Porto e vogal da Comissão Episcopal para a Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, D. Joaquim Dionísio, recuou dois anos, ao tempo em que esteve em Roma por ocasião da sua nomeação, para partilhar a angústia de um bispo brasileiro por ter na sua diocese um sacerdote que não queria assumir uma paróquia.

A autenticidade e a verdade na comunicação marcara(...)

Na sua intervenção final, D. Dionísio reafirmou o que já havia dito à Renascença na véspera, ao insistir na defesa da “coragem da verdade”. “É preciso ter coragem para ser. É preciso ter coragem para dizer, mesmo que, por vezes possamos ficar sozinhos”, afirmou.

Por sua vez, D. Fernando Paiva, bispo de Beja e vogal da mesma Comissão Episcopal, lembrou a importância dos recursos digitais na transmissão da mensagem.

O bispo, que recentemente criou na diocese o Secretariado das Comunicações Sociais, incentivou àquelas que ainda não têm este serviço que o promovam, porque “é muito importante chegar perto das pessoas a quem queremos comunicar o Evangelho”.

Os dois dias de trabalhos foram acompanhados por Maria Lobo, da Pastoral Juvenil na Diocese de Aveiro, que foi desafiada a produzir conteúdos para as redes sociais da Agência Ecclesia.

A jovem que participou no encerramento dos trabalhos deixou também um apelo a um maior investimento no setor. Maria diz que “é urgente fazer isso”.

Subordinada ao tema "Comunicar sem corantes nem conservantes", as Jornadas refletiram sobre a autenticidade e a verdade da comunicação.

As Jornadas Nacionais de Comunicação Social, que decorreram em Coimbra, foram promovidas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, da Conferência Episcopal Portuguesa.