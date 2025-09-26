Leão XIV nomeia cardeal italiano para o substituir na Congregação para os Bispos

O arcebispo italiano Filippo Iannone, até agora prefeito do Dicastério para os Textos Legislativos, foi esta sexta-feira nomeado pelo Papa para presidir a um dos dicastérios-chave na Curia Romana dedicada à nomeação de bispos. Inerente ao cargo, o novo prefeito acumula também a presidência da Comissão para a América Latina.

Até ao conclave, o cardeal Robert Prevost ocupara este cargo desde janeiro de 2023. A nomeação do seu “sucessor” era pois muito aguardada e considerada prioritária.

Trata-se da primeira nomeação de peso deste pontificado. A escolha de Leão XIV recai sobre um canonista carmelita, de 67 anos, natural de Nápoles que, desde 2018, era prefeito do organismo da Santa Sé para os Textos Legislativos. Assim, um canonista religioso (o carmelita Ianonne) sucede a outro canonista religioso (o agostiniano Prevost).

A imprensa italiana descreve Ianonne como um homem reservado, sóbrio e rigoroso. João Paulo II nomeou-o bispo auxiliar de Nápoles, mas o seu percurso afirmou-se, sobretudo, no âmbito do direito canónico e direito eclesiástico, ligado à Cúria romana.

A tomada de posse do novo prefeito do Dicastério para os Bispos será a 15 de outubro.





Também esta sexta-feira, Leão XIV confirmou, por mais cinco anos, os cargos dos seus antigos colaboradores no referido Dicastério: o arcebispo brasileiro Ilson de Jesus Montanario, como secretário e mons. Ivan Kovač, da Bósnia-Herzegovina, como sub-secretário.

