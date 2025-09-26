Processo de compensação às vitimas avança este mês. Estão validados 77 casos

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) garante que a Comissão de Fixação da Compensação Financeira entra em “funcionamento neste mês de setembro”, como tinha sido “previamente anunciado”.

Na véspera da anunciada manifestação das vitimas de abusos sexuais na Igreja, por causa dos alegados atrasos na atribuição de compensações, a CEP revela numa nota enviada à Renascença que a Comissão de Fixação da Compensação é composta por sete juristas - advogados e juízes desembargadores.

Dois dos elementos são indicados pela Conferência Episcopal Portuguesa, dois pela Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, dois pelo Grupo VITA e um pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal.

Na nota, os bispos portugueses reafirmam manter “firme propósito de concluir o processo de atribuição de compensações financeiras no final do ano de 2025” e asseguraram que estão “a envidar todos os esforços nesse sentido”.

“No final do processo, tal como previsto no regulamento, as pessoas que apresentaram um pedido de compensação financeira receberão uma informação devidamente fundamentada sobre a decisão. O pagamento das compensações financeiras será feito com recurso a um fundo da Conferência Episcopal Portuguesa, cuja constituição está em curso, e que contará com o contributo solidário das Dioceses e dos Institutos de Vida Consagrada”, acrescentam.

A nota da CEP revela que, até ao momento, foram apresentados 84 pedidos de compensação e que “até à presente data foram considerados 77 como efetivos”.

“Dos 84 pedidos, 3 foram arquivados liminarmente por não se enquadrarem no âmbito do regulamento definido (em duas situações não ocorreu violência sexual; a outra ocorreu fora do âmbito da Igreja Católica em Portugal); em dois pedidos as pessoas não compareceram à entrevista de avaliação; e outras 2 pessoas deixaram de responder aos contactos para agendamento da respetiva entrevista”, esclarece a nota.

A CEP refere que “por cada um dos 77 pedidos apresentados foi constituída uma Comissão de Instrução composta, em regra, por dois profissionais, sobretudo das áreas do Direito, Psicologia e Psiquiatria, sendo um designado pela Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis e outro pelo Grupo VITA”.

A nota assinala que “até ao momento, as Comissões de Instrução entrevistaram 70 pessoas: destas, 49 são do âmbito de atuação das Comissões Diocesanas; 19 dizem respeito aos Institutos de Vida Consagrada; e 2 referem-se a ambas as estruturas eclesiais (Dioceses e Institutos Religiosos)”. “As restantes 7 pessoas pediram uma compensação mais recentemente e as entrevistas estão agora a ser agendadas”, acrescenta.

O texto clarifica que “de entre as 70 entrevistas já realizadas foi possível elaborar, até ao dia de hoje, 65 pareceres”.

Os bispos portugueses terminam o texto reiterando que permanecem “em profunda comunhão com o sofrimento das pessoas vítimas” e reafirmam a sua “disponibilidade para continuar a acolhê-las, escutá-las e acompanhá-las e a receber eventuais novos pedidos de compensação que venham a ser apresentados.”

“Ao mesmo tempo, estamos profundamente empenhados na prevenção e continuamos a trabalhar na consolidação de uma cultura de proteção, cuidado e segurança nos ambientes da Igreja Católica em Portugal”, conclui a nota da CEP.

A coordenadora do Grupo Vita, Rute Agulhas, é a entrevistada de domingo da Renascença e da Agência Ecclesia.