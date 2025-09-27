"Que peguem no assunto". O protesto da Associação Coração Silenciado

O protesto estava marcado para as 15h, mas não contaria a Associação Coração Silenciado com a forte chuva que a essa hora caía sobre a escadaria da Assembleia da República. Protegidas com guarda-chuva, estavam cerca de 20 pessoas na manifestação. O objetivo era duplo: criticar a Igreja Católica Portuguesa e o Parlamento.

Aos deputados, a Coração Silenciado apela a que sejam assumidas responsabilidades na proteção sexual de crianças no país. Nas palavras do porta-voz António Grosso: "Continuamos a lutar contra a prescrição dos crimes, o trauma e o sofrimento não prescrevem, a lei não o podia permitir quando a maior parte das vítimas só abrem a boca depois do períodos de prescrição - o que é ridículo e absurdo".

À Igreja deixa críticas acerca da maneira como está a ser conduzido o processo de indemnizações: "Claro que

a maior parte das vítimas que já tinha contado a sua história na Comissão Independente não quis ir contar a sua história outra vez ao Grupo Vita, que acabou por fazê-lo de forma vitimizadora".