Rute Agulhas admite morosidade, mas contesta algumas críticas das vítimas de abusos na Igreja

“Compreendo que, na perspetiva de algumas vítimas, de facto isto é muito tempo. É verdade, há vítimas com quem falei há quase um ano. Entrevistei-as em em outubro e em novembro, e sempre foi dito a todas estas pessoas quais eram os prazos previstos, tendo em conta o número de pedidos que havia”, esclarece a psicóloga. Mas, há pormenores que justificam essa morosidade, argumenta Rute Agulhas, já que as entrevistas estão a ser feitas uma a uma.

Rute Agulhas, coordenadora do Grupo Vita, reconhece a morosidade no processo de atribuição de compensações às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica, mas defende que os prazos se justificam pela complexidade do trabalho em curso.

Em declarações à Renascença e à Agência Ecclesia, a responsável explicou que já foram entrevistadas 70 das 84 pessoas que pediram compensação. Algumas desistiram, outras deixaram de contactar a comissão e outras não se enquadravam no âmbito definido pela comissão, por se tratarem de casos ocorridos fora da Igreja. “Temos ainda pessoas que pediram a compensação mais recentemente, no verão, e que estão agora a ser agendadas”, detalhou.

Rute Agulhas sublinhou que os prazos foram sempre comunicados às vítimas e que “há razões para que a demora se justifique”. Ainda assim, admite que, a partir de dezembro, poderá ser legítimo questionar o calendário definido.

Quanto ao protesto marcado para este sábado pela associação de vítimas que sofreram abusos sexuais na Igreja Católica, a psicóloga considera que algumas das críticas partem de “distorções”. “Algumas pessoas disseram que obrigámos a assinar um termo de confidencialidade. Enfim, há aqui algumas distorções”, afirmou.

Sobre as acusações de má condução nas entrevistas, Rute Agulhas rejeita que tenham sido feitas perguntas desrespeitosas ou inadequadas. “Nunca foi perguntado a ninguém se doeu. Perguntou-se o que sentiu. Nunca foi pedido a nenhuma vítima que mostrasse como foi o toque abusivo, porque isso seria repeti-lo e seria manifestamente desadequado”, esclareceu. "Aquilo que foi pedido foi que a pessoa clarificasse, porque disse: ‘Ele tocou-me’. E nós perguntámos: ‘Tocou onde?’”

Processo de compensação às vítimas avança este mês

Esta sexta, a Conferência Episcopal Portuguesa garantiu que o processo de compensação das vítimas arranca ainda durante o mês de setembro, mantendo-se a intenção de concluir todos os processos até ao final deste ano.

Na nota enviada à Renascença, a Conferência Episcopal Portuguesa esclarece ainda que a Comissão de Fixação da Compensação entra em funcionamento este mês, como tinha sido “previamente anunciado”, estando já prontos para análise 65 pedidos. Será composta por sete elementos, todos eles juristas, entre advogados e juízes desembargadores.

Os bispos portugueses reafirmam, no mesmo documento, que mantêm “firme propósito de concluir o processo de atribuição de compensações financeiras no final do ano de 2025” e asseguraram que estão “a envidar todos os esforços nesse sentido”.