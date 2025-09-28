“Ainda hoje a riqueza cega ignora a dor dos miseráveis”, lamenta o Papa

O Papa alertou este domingo para o risco de quem vive na abundância se perder a si mesmo, esquecendo-se do próximo.

Na missa de encerramento do Jubileu dos catequistas, a propósito do Evangelho de domingo e sobre um rico indiferente ao pobre Lázaro que mendigava à sua porta, Leão XIV lamentou que esta história contada por Cristo continua atual.

“Às portas da opulência jaz hoje a miséria de povos inteiros, atormentados pela guerra e pela exploração. Com o passar dos séculos, parece que nada mudou: quantos Lázaros morrem diante da sofreguidão que esquece a justiça, do lucro que espezinha a caridade, da riqueza cega diante da dor dos miseráveis!”, afirmou.

O Papa sublinhou aos catequistas provenientes de 115 países, a responsabilidade dos pais que primeiro nos ensinaram a falar. “Assim, como aprendemos a nossa língua materna, também o anúncio da fé não pode ser delegado a outros, mas acontece no lugar onde vivemos. Em primeiro lugar, nas nossas casas, à volta da mesa: quando há uma voz, um gesto, um rosto que conduz a Cristo, a família experimenta a beleza do Evangelho”, frisou.

Leão XIV valorizou o testemunho dos catequistas que sempre nos acompanham na fé, primeiro enquanto crianças, adolescentes e jovens, depois como adultos e também como idosos.

Aos mais de 35 mil fiéis presentes (incluindo 800 catequistas portugueses), o Papa afirmou que “o Catecismo é o 'instrumento de viagem' que nos protege do individualismo e das discórdias, porque atesta a fé de toda a Igreja católica” e concluiu com uma recomendação de Santo Agostinho para ser um bom catequista: «Expõe tudo de modo que quem te ouça, ouvindo, acredite; acreditando, espere; e esperando, ame»

No final da missa, Leão XVI enviou uma saudação especial a todos os catequistas espalhados pelo mundo, especialmente os que enfrentam grandes dificuldades no exercício da sua missão.

Antes de rezar o Angelus, o Santo Padre solidarizou-se com as populações afetadas pelo forte tufão que atingiu vários territórios asiáticos, em particular as Filipinas, a ilha de Taiwan, a cidade de Hong Kong, a região de Guangdong e o Vietname. “Rezo pelas vítimas, pelos desaparecidos, pelas numerosas famílias deslocadas, pelas inúmeras pessoas que sofreram dificuldades, e também pelos socorristas e pelas autoridades civis”, afirmou.

John Henry Newman, doutor da Igreja

No final da celebração, ainda na Praça de São Pedro, o Papa anunciou que, no próximo dia 1 de novembro, no contexto do Jubileu do mundo da educação, vai conferir o título de Doutor da Igreja a John Henry Newman (1801-1890).

Convertido do anglicanismo, Newman viveu sempre em Birmingham e foi nomeado cardeal, pelo Papa Leão XIII, apesar de nunca ter sido ordenado bispo. Beatificado por Bento XVI em 2010 e canonizado por Francisco em 2019, será agora proclamado Doutor da Igreja. Toda a sua obra “contribuiu de maneira decisiva para a renovação da teologia e para a compreensão da doutrina cristã ao longo do seu desenvolvimento”, disse esta manhã Leão XIV.